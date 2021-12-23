《政經范局－范強》約翰遜的滑鐵盧

《政經范局》聖誕節前，壞消息如暴風雪般撲打著首相大人的窗。眼看著滑鐵盧就在前方，

他那一頭用來表達散漫與我行我素的篷鬆金毛，現在也老實巴交的垂了下來。



＊１８３２年的議席丟了＊



先是１６日星期四，保守黨自１８３２年以來，首次輸掉了西米德蘭茲鄉村地區北什羅普郡

（Ｎｏｒｔｈ Ｓｈｒｏｐｓｈｉｒｅ）的國會議席。噩耗傳來，黨內黨外、內閣上下無不倒抽

一口涼氣：西米德蘭茲鄉間是英格蘭的心臟，保守黨的龍脈，居然可以被「金毛」玩崩了？

贏得補選的自民黨女候選人摩根（Ｈｅｌｅｎ Ｍｏｒｇａｎ），比保守黨對手多了足足

５９２５票。在英國，自古以來國會補選都被視為選民對執政黨的「獎勵或是懲罰」，既然保守

黨在龍脈之地被狠狠開了「罰單」，各方好事者或許正竊竊私語：「有人要被送上政治斷頭台。

」

路人皆知保守黨善內鬥，約翰遜更應比誰都心知肚明，壞天氣瞬間就要殺到。三年前，正是

他引領一眾脫歐黨徒作亂西敏寺，把英國史上第二位女首相文翠珊逼得梨花帶雨搬出唐寧街。約

翰遜樂得取而代之，發揮一陣小宇宙，居然成功把英國脫歐了。此舉必令他載入史冊，但眼看著

脫歐令北愛紛爭再起，蘇格蘭掀起獨立浪潮，是禍是福，恐怕現在連他自己也難免心慌。



＊聖潘克拉斯車站的逃亡＊



說到脫歐，正當ＢＢＣ和大小報章忙於報道保守黨在補選中的「恥辱性失利」時，在唐寧街

不遠處，大批英國民眾正飛快地奔向聖潘克拉斯國際火車站，加入「打蛇餅」逃往歐陸的人龍。

從那兒他們可以乘搭英法曾引以為傲的歐洲之星列車，穿越海底隧道直達巴黎心臟。

這令脫歐派感到不快的一幕，皆因「法國佬」，萬惡的馬克龍居然趕在這天宣布，為防

Ｏｍｉｃｒｏｎ入侵，星期六起嚴禁一切英國人等入境。不少英國人本已打算「過海」放聖誕假

，聞訊只好奪命狂奔，趁禁令生效前逃離新冠橫流的英倫。



＊「灰衣客」來者不善＊



自從約翰遜兩年前高調推行「集體免疫」之後，新冠病毒就一直死纏著他，給他帶來各種麻

煩和厄運。就在上月２５日，Ｏｍｉｃｒｏｎ誕生前夕，一大批西裝友走進唐寧街十號，然後又

結伴走回國會。眼尖的記者發現，他們正是俗稱「灰衣客」（ｍｅｎ ｉｎ ｇｒｅｙ

ｓｕｉｔｓ）的保守黨１９２２委員會成員。

這個委員會的１８名「護法」平日不會走到台前，因此有「灰調」之稱，若一旦現身便會使

出大殺器：要麼監督黨魁選舉﹔要麼主持對黨魁的不信任投票。因此無論是出於何種原因，他們

現身唐寧街都可謂來者不善，說明黨內對約翰遜的不滿已快爆煲，需要護法主持公道了。



＊問誰人敢接鑊？＊



約翰遜強行脫歐，結果卻被「法國佬」扼守住英法海底隧道﹔他高調派軍艦到克里米亞，結

果普京只開了三炮就調頭龜縮﹔他佛系抗疫，施行集體免疫「大法」，結果病毒由Ｄｅｌｔａ變

臉成Ｏｍｉｃｒｏｎ，每天新增八、九萬宗確診，他反而變得更像頭被鬥得氣喘噓噓的牛。

但其實明眼人都知道，約翰遜能「撐」到今天已是因禍得福：為何得福？因為天底下稍有理

智的人都不敢接他的「鑊」。誰不記得金毛曾是如何的瀟灑？他曾經是戴頭盔踩單車上班的大倫

敦市長，頭盔下那生猛的卷髮令所有市民感到歡心。他曾經是盡領風騷的脫歐悍將，誰都記得他

當年每天食文翠珊「花生」，待地上積滿了一堆花生殼，再斯斯然交出一封辭職信，以退為進逼

她下台。

今天，連他都這般凄涼，誰有本事起死回生？任何人若敢接約翰遜的班，都要預期保守黨在

下一場大選的慘敗，屆時他或她就要引咎辭職，斷送自己的政治前途。所以誰敢？只不過，不敢

接還需接，因為明年５月就要地區選舉，有了西米德蘭茲的敗仗，恐伯屆時選民還會「開罰」，

不知多少人會敗選？如果保守黨連英格蘭的地區力量都保不住，國會選舉也就唇亡齒寒了。

只要保守黨物色到一位敢於犧牲自我的領軍人物，挑戰黨魁的時刻就會到來。對於約翰遜而

言，退出政治舞台的過程必將伴隨著無日無之的黨內指摘、閣員背叛和政敵食花生那冷酷的咀嚼

聲，足以令人心神恍惚，似乎一側耳，都能聽到文翠珊在唱Ｓｉｎｇｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ

Ｒａｉｎ……一低頭，連那唐寧街的貓仿佛都在看他的好戲。《經濟通通訊社評論員 范強》

