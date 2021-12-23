《台股攻略－黃振宇》台股在連升兩日逐步挑戰１８０００點

《台股攻略》美股造好，台股電子股今日（２３日）表現不俗，但航運股走弱，加權指數最

終收１７９４７點，升１２０點，成交金額為新台幣２７５１﹒８７億元，三大法人合共淨買入

新台幣１９７﹒４２億元。

電子權值股的台積電收新台幣６０６元，升１％；鴻海收新台幣１０４元，升０﹒５％；聯

發科收新台幣１０９５元，升０﹒９％；欣興升超過５％，國巨及聯詠升超過１％，聯電、華邦

電及日月光投控均輕微上升，惟矽力─ＫＹ跌１﹒３％。ＬＥＤ封裝廠的光磊集團營運明顯轉好

，在化合物半導體及第三代半導體領域的產品早已經完成驗證並且出貨，消息刺激股價漲停，其

餘ＬＥＤ封裝廠受份亦同步造好，智晶升７﹒７％，華興升４﹒４％，鼎元升３﹒６％，宏齊、

光鋐及佰鴻升超過１％。航運股震盪走跌，貨運三雄的萬海收新台幣２００元，跌２％；陽明收

新台幣１２２﹒５元，跌１﹒２％；長榮收新台幣１３９元，跌０﹒７％。散裝航運的裕民及新

興均跌２％，四維航及台航跌超過１％，中櫃及亞航則分別升０﹒４％及０﹒８％。中國寧德時

代旗下最大鋰電池基地投產，澳洲墨爾本的ＳｙｒａｈＲｅｓｏｕｒｃｅｓ公司與電動車大廠特

斯拉達成協議，將供應４年的石墨負極材料，消息帶動電動車電池相關概念股上揚，高功率鋰電

池電池模組廠的ＡＥＳ－ＫＹ漲停板，收新台幣１７６０元創新高；正極材料廠康普明年加工費

用將升超過１成，股價收新台幣１４７﹒５元，升１﹒７％。

台股連升兩日，逐步挑戰１８０００點，考慮台灣即日買賣降稅優惠延長３年，有助成交量

回升，但現時仍以選受不選市為重，建議關注抗通脹能力較好的高息概念股、受惠科技發展的半

導體權值股，以及行業轉型的電動車概念股。



《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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