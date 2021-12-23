《窩輪豪情－梁業豪》指數牛熊證圖利新策略

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用

事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、翰森製藥（０３６９２）與藍月亮（０６９９３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選京東集團（０９６１８）、滔搏（０６１１０）與信達生物（０１８０１）。

早前港股大市持續向淡期間，筆者不斷地提醒大家指數牛證的重貨區所在，並強調其為淡友

大戶提供殺倉的誘因。理論上，殺倉時所產生，等同指數期貨淡倉的殺傷力愈大，市況向淡的機

會愈大。近日大市的跌勢放緩，早前主力持有指數熊證圖利的短線投機者應於應市態度上有所收

歛。換言之，現時大家應開始縮減持有指數熊證時的注碼，增大持有指數牛證時的注碼，雖則仍

應以前者較大。直至指數期貨日線圖形勢轉好後，上述情況才會逆轉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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