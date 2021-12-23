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即市新聞

23/12/2021 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》指數牛熊證圖利新策略

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、公用
事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、翰森製藥（０３６９２）與藍月亮（０６９９３），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選京東集團（０９６１８）、滔搏（０６１１０）與信達生物（０１８０１）。
　　早前港股大市持續向淡期間，筆者不斷地提醒大家指數牛證的重貨區所在，並強調其為淡友
大戶提供殺倉的誘因。理論上，殺倉時所產生，等同指數期貨淡倉的殺傷力愈大，市況向淡的機
會愈大。近日大市的跌勢放緩，早前主力持有指數熊證圖利的短線投機者應於應市態度上有所收
歛。換言之，現時大家應開始縮減持有指數熊證時的注碼，增大持有指數牛證時的注碼，雖則仍
應以前者較大。直至指數期貨日線圖形勢轉好後，上述情況才會逆轉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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