【虛幣世界】比特幣於五萬美元有阻力，以太幣輕微下跌

《經濟通通訊社記者李皆穎２３日報道》節日臨近情況下，加密貨幣市場未見有太大動靜，

比特幣於五萬美元高位有明顯阻力，隔晚嘗試突破但未能成功，目前在四萬九美元左右上落，而

以太幣亦輕微下跌，目前整體加密貨幣成交量亦走低。市場關注其他山寨幣，其中ＭＡＴＩＣ和

ＬＵＮＡ表現造好，成為近期幣界新星。

另外，中心化支付網絡Ｔｅｒｒａ 整合後，Ｎｅａｒ代幣於昨日上漲２３％至１０﹒８０

美元。開發人員在公告中表示，Ｔｅｒｒａ的ＵＳＴ代幣目前在高速Ｎｅａｒ網絡上得到支持，

官方宣布ＮＥＡＲ的交易價格為８﹒６美元，而代幣的交易價格在８﹒５美元和９﹒５美元的窄

幅區間內交易，然後在周三早上突破了後者的阻力位。

虛擬貨幣價格輕微下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報４８３２０﹒５７元（美元．下同

），跌０﹒５５％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３９４１﹒４４元，跌０﹒９６％；艾

達幣報１﹒３２元，跌０﹒５３％；瑞波幣報０﹒９５元，跌０﹒２９％。



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