《談國論企－黎偉成》須立法衛台主權疆藏內政

《談國論企》中國外交部於２０２１年１２月２１日宣布，決定依據《反外國制裁法》，制

裁美國國際宗教自由委員會４名人士，作為美國國務院及財政部以所謂「侵犯人權」而「制裁」

４名中國新疆官員的反擊，合法合理，惟此乃被動式的舉措。長遠的政策，為要正式立法對台灣

地區的主權和疆、藏等內政，分別作出專門立法，有法有據地狠狠打擊美帝霸道「立法」肆意干

預中國主權內政。香港在制定和執行《港區國安法》，社會治安肯定是表面回穩，有利於回壓美

帝涉港劣行，對台疆藏等都可專門立法，依法反獨。



＊立法強化反台獨甚至依法採取武統＊



需要指出的重點，為（甲）中國現時面對的最新問題和挑戰，是美國政府似乎不再直接對華

的官員等的「制裁」，最新劣舉是通過所謂「委員會」提出所謂「意見」，由國務院和財政部作

出決定和宣布，使拜登政府圍堵、攬炒甚至要「滅絕」中國的政策性劣舉，不會即時受到中國反

制裁。此可見於：美國國務院和財政部於１２月１０日宣布對涉疆４名官員作出「制裁」，到中

國要到１１日之後的１２月２１日始作出反制裁，要揪出元凶，表面是美國國際宗教自由委員會

等政棍所作「提議」，實際是美國國務院在其授權下作出的「調研」和「建議」，最終作出「決

定」，奸陰地「避重就輕」。

由是（乙）中國要反美國所謂「制裁」，要特別對準美對華劣策惡行的制定者和執行者，即

：在中國全國人大常委會於２０２１年６月１０日會議通過的《中華人民共和國反外國制裁法》

，無疑是對美國對華在主權、內政等方面無理的「指控」和所謂「制裁」，有法可依地作出反制

，問題是美國居然還在涉港、涉疆、涉藏等內政和涉台的主權事項目「立法」，有「法」可依而

又無「理」可取地採取行動，由是中國得按情作出更為具體的反制立法和依法施政。

此見可見於中國立法以處理香港特別行政區問題。要不是全國人大制定《港區國安法》，和

在港設立國安局、香港警務處設國安處執法，才可以制止由美帝在背後支撐的黑暴、「港獨」力

量明目張膽的活動，更可以對相關涉罪者繩之以法，使香港現時表面上回復平靜，再逐步處理和

化解「港獨」和反對力量。

我之見，乃（二）美國仍然自居為所謂「國際警察」，居然對他國特別是中國的主權、內政

等事項，作出特定的「立法」，並以此「法」說三道四，中國就很有需要在《反外國制裁法》，

要對美國霸道和粗暴地在涉台、涉疆、涉藏等事項上，作出對準的相關主權、內政立法，以點對

點的反制、反擊美帝劣行。

特別是（三）對台的主權事務。美帝長期以來都在狂搞台灣問題，到最近更幾乎明目張膽地

支持「台獨」，瘋狂地讓台灣地區發展「國際空間」，中國就很有需要就「台獨」問題制定《中

國台灣省法》以對，特別是（１）一旦台灣地區更進一步搞甚麼「獨立」活動，和美國在中國台

灣省事務上搞甚麼「動作」等，以法應對。



＊宜統戰美歐等政治人物化解狙擊之壓＊



最重要的是（２）《中國台灣省法》是在台灣地區一旦在「台獨」搞搞活動，變成行動，在

立法上作出紅線，可以由和平統一，必要時以法採取武力行動應對。

再細分至（三）新疆和西藏等中國內政事項，亦可以定立相關法制，以法反制特別是以美國

為主的西方國家對中國內政的挑弄。

口頭反對，已不中用，因為美國是明刀明槍地直接狙擊，中國是很有需要在行動特別是立法

，直接反擊。當然要對美國及其盟友作出「統戰」，化干戈為玉帛。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊本人將於２０２１年１２月２４日至２０２２年１月２日休假。到２０２２年１月３日再以文

會友。祝各位聖誕快樂、新年進步！



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