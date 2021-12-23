《異動股》騰訊（００７００）升２％，公布實物分派特別中期股息

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒４８％，報４５４元，該股成

交約１４９萬股，涉資６﹒７６億元，盤中高見４５４元，最低見４５４元；京東集團

（０９６１８）跌６﹒３８％，報２６１﹒４元；美團（０３６９０）跌２﹒６％，報

２２４﹒４元；阿里（０９９８８）無升跌，報１１４﹒９元。

騰訊公布實物分派特別中期股息，股東每持２１股獲發１股京東集團Ａ類普通股，合共約

４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％。京東集團Ａ類普通股持有人可就股東大會

上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權。騰訊為釐定享有實物分派的權利，股東截止過戶日

期為明年１月２４日至２５日，３月２５日寄發股票。

騰訊解釋，實物分派符合公司及股東的利益，公司投資策略的其中一方面為投資處於發展階

段的公司，支持及分享投資公司的增長，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候

退出投資。騰訊董事會相信，京東集團現已達致此情況，因此認為直接向股東轉讓持有的大部分

東京權益是適當時間。騰訊說明，儘管進行實物分派，公司及京東集團將繼續保持雙方互利的業

務關係，包括通過其持續的戰略合作協議。

騰訊實物分派前持有京東已發行股份約１７％，分派後仍持股約２﹒３％。由於騰訊減少於

京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起生效

。

現時，恒生指數報２３１４１，升３９點或升０﹒１７％，主板成交３５﹒４７億元。國企

指數報８１９４，跌０點或跌０﹒０１％。恒生科技指數報５６６７，跌１７點或跌０﹒３１％

。

即月期指新報２３１５３，升５７點，高水１１點。即月國指期貨報８２１８，升２１點，

高水２３點。即月科指期貨新報５６７３，跌３點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４５４元 升２﹒４８％

京東集團（０９６１８） ２６１﹒４元 跌６﹒３８％

美團（０３６９０） ２２４﹒４元 跌２﹒６％

阿里（０９９８８） １１４﹒９元 無升跌

恒騰網絡（００１３６） ２﹒３７元 無升跌

快手（０１０２４） ７８﹒１５元 跌０﹒７％

微盟（０２０１３） ７﹒７９元 升０﹒５２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ３６５﹒６元 跌３﹒７４％

百度（０９８８８） １３９﹒２元 升０﹒１４％

網易（０９９９９） １５５﹒５元 升３﹒６７％

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（ｅｒ）

