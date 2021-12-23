《異動股》京東（０９６１８）急挫一成一，遭騰訊減持

《經濟通通訊社２３日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌１０﹒７４％，報２４９﹒２

元，該股成交約２５５萬股，涉資６﹒４９億元，盤中高見２６３﹒４元，最低見２４８元；騰

訊（００７００）升１﹒７２％，報４５０﹒６元；美團（０３６９０）跌５﹒３８％，報

２１８元；阿里（０９９８８）跌１﹒５７％，報１１３﹒１元。

騰訊公布實物分派特別中期股息，股東每持２１股獲發１股京東集團Ａ類普通股，合共約

４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％。京東集團Ａ類普通股持有人可就股東大會

上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權。

騰訊實物分派前持有京東已發行股份約１７％，分派後仍持股約２﹒３％。由於騰訊減少於

京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起生效

。

現時，恒生指數報２３０３８，跌６３點或跌０﹒２８％，主板成交８７﹒５８億元。國企

指數報８１４０，跌５４點或跌０﹒６６％。恒生科技指數報５５９１，跌９３點或跌

１﹒６５％。

即月期指新報２３０４２，跌５４點，高水４點。即月國指期貨報８１５１，跌４６點，高

水１０點。即月科指期貨新報５５９９，跌７７點，高水７點。

上證綜合指數報３６１８，跌３點或跌０﹒１１％，成交２９７﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１４８０２，升１１點或升０﹒０７％，成交１６１﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４９﹒２元 跌１０﹒７４％

騰訊（００７００） ４５０﹒６元 升１﹒７２％

美團（０３６９０） ２１８元 跌５﹒３８％

阿里（０９９８８） １１３﹒１元 跌１﹒５７％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒３４元 跌１﹒２７％

快手（０１０２４） ７５﹒８５元 跌３﹒６２％

微盟（０２０１３） ７﹒５３元 跌２﹒８４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ３６０﹒２元 跌５﹒１６％

百度（０９８８８） １３８﹒２元 跌０﹒５８％

網易（０９９９９） １５４﹒２元 升２﹒８％

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（ｅｒ）

