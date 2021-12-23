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23/12/2021 09:35

《異動股》京東（０９６１８）急挫一成一，遭騰訊減持

　　《經濟通通訊社２３日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌１０﹒７４％，報２４９﹒２
元，該股成交約２５５萬股，涉資６﹒４９億元，盤中高見２６３﹒４元，最低見２４８元；騰
訊（００７００）升１﹒７２％，報４５０﹒６元；美團（０３６９０）跌５﹒３８％，報
２１８元；阿里（０９９８８）跌１﹒５７％，報１１３﹒１元。
　　騰訊公布實物分派特別中期股息，股東每持２１股獲發１股京東集團Ａ類普通股，合共約
４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％。京東集團Ａ類普通股持有人可就股東大會
上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權。
　　騰訊實物分派前持有京東已發行股份約１７％，分派後仍持股約２﹒３％。由於騰訊減少於
京東集團的投資，公司執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於京東集團擔任的董事一職，今日起生效

　　現時，恒生指數報２３０３８，跌６３點或跌０﹒２８％，主板成交８７﹒５８億元。國企
指數報８１４０，跌５４點或跌０﹒６６％。恒生科技指數報５５９１，跌９３點或跌
１﹒６５％。
　　即月期指新報２３０４２，跌５４點，高水４點。即月國指期貨報８１５１，跌４６點，高
水１０點。即月科指期貨新報５５９９，跌７７點，高水７點。
　　上證綜合指數報３６１８，跌３點或跌０﹒１１％，成交２９７﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８０２，升１１點或升０﹒０７％，成交１６１﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４９﹒２元　跌１０﹒７４％
　　騰訊（００７００）　　　４５０﹒６元　　升１﹒７２％
　　美團（０３６９０）　　　　　２１８元　　跌５﹒３８％
　　阿里（０９９８８）　　　１１３﹒１元　　跌１﹒５７％
　　恒騰網絡（００１３６）　　２﹒３４元　　跌１﹒２７％
　　快手（０１０２４）　　　７５﹒８５元　　跌３﹒６２％
　　微盟（０２０１３）　　　　７﹒５３元　　跌２﹒８４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　３６０﹒２元　　跌５﹒１６％
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒２元　　跌０﹒５８％
　　網易（０９９９９）　　　１５４﹒２元　　　升２﹒８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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