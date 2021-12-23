【聚焦人幣】惠譽：明年末人民幣兌美元匯率將貶至６﹒７

《經濟通通訊社２３日專訊》惠譽最新發布的報告指，２０２２年人民幣將走弱，原因是中
國產品外需減弱將壓降經常帳戶盈餘；以及中美貨幣政策立場分化，美國加息而中國將下調實際
政策利率。以上原因都支持美元兌人民幣走強。惠譽預計到２０２２年末，人民幣兌美元匯率將
從目前的６﹒３７貶至６﹒７。（ｌｃ）
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