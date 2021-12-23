《午市前瞻》恒指兩萬三心理關口有支持，專家料假期前成交淡靜

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收市報２３１４０，升３７點或０﹒１６％，主

板成交６５２﹒４２億元。恒生中國企業指數報８１９３，跌１點或０﹒０２％。恒生科技指數

報５６２８，跌５６點或０﹒９９％。



＊麥嘉嘉：騰訊以京東股份代息，令其餘持股股份受驚＊



恒指維持爭持局面，重磅股個別發展。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》

表示，騰訊（００７００）派特別息消息為恒指貢獻一部分升幅，但麥嘉嘉呼籲投資者應留意聖

誕假期前，港股成交會較為淡靜，觀望氣氛會較為濃厚，但大跌機會亦不大，料假期後才會有入

市氣氛。現時即市支持位可先看２３０００心理關口。

騰訊派發中期特別息，每２１股騰訊派１股Ａ類京東（０９６１８），市場解讀騰訊為借派

息減持京東。麥嘉嘉指，此舉令市場擔心其餘由騰訊為大股東的股份也會遭其減持，故嗶哩嗶哩

（０９６２６）、閱文（００７７２）等股份今日都受挫。



＊騰訊較其餘在美上市科網股風險細＊



麥嘉嘉指，內地遊戲版號審批放緩，料明年第一季尾才有望加快，而早前的放緩甚至暫停審

批將令騰訊的增長潛力減慢，故她不排除騰訊以此「息誘」投資者，將投資原因由高增長轉為派

息。但今次仍為騰訊首次派發中期息，會否成為慣例仍要觀望之後派息情況。

部署方面，相對其餘科網股，騰訊未有在美國上市，故相對在美上市的科網股風險較小；麥

嘉嘉料騰訊未來一個月將於４３０至４８０元上落。（ｈｃ）

