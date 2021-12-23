騰訊派京東，京東跌到瘋！盤點騰訊持股名單，美團快手危危乎？

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）公布實物分派特別中期股息，股東每持

２１股獲發１股京東集團（０９６１８）Ａ類普通股，合共約４﹒５７億股，相當於已發行股份

總數約１４﹒７％，京東持股由１７％大減至２﹒３％。騰訊此舉或是對內地反壟斷行動作出的

反應，對於京東股價表現固然有不利影響，亦有可能引起整個騰訊系的恐慌，包括美團

（０３６９０）、快手（０１０２４）都有被減持的風險，今日股價同樣受壓。



＊大華繼顯：料騰訊與京東業務合作減，股東或沽售京東套現＊



大華繼顯執行董事Ｓｔｅｖｅｎ Ｌｅｕｎｇ認為，騰訊以實物派息對京東而言或並非積極

訊號，預計騰訊與京東的業務合作會減少，而騰訊的股東可能會沽售京東的股份套現。科技公司

仰賴併購活動維持盈利高速增長，騰訊此舉好於從集團帳戶裏支付現金，因為市場會將其解讀為

騰訊近期內不再有併購機會，而目前對其他騰訊關聯股份沒有影響，因為騰訊似乎不需要太多現

金。



＊或為回應反壟斷行動，為共同富裕作貢獻減監管成見＊



《彭博》行業研究分析師Ｍａｔｔｈｅｗ Ｋａｎｔｅｒｍａｎ表示，這在一定程度上反映

了京東目前處於成熟階段，可以自籌資金，不需要騰訊進一步注資來為其業務提供資金，但也可

能是受到中國反壟斷行動的推動。騰訊放棄其對京東的大部分股權可以被解釋為是為了讓微信上

的電子商務平台之間增加競爭和競爭更加公平，而不是如之前般給予投資對象更優惠的待遇。

盈豐財資市場分析師Ｋｅｌｖｉｎ Ｗｏｎｇ則表示，這似乎更像是騰訊退出投資，騰訊此

舉或部分由於中國監管機構實施打擊行動，以減少中國平台技術行業的壟斷做法。通過減少在京

東的大量持股，騰訊可以被視為在中國最高領導層倡導「共同富裕」的願景下作出貢獻，並減輕

監管機構對騰訊「贏家通吃」的成見。



＊騰訊持股美團佔比持續降低，快手估值數以千億元計＊



騰訊持有的本港上市公司股份中，美團和快手看來被減持的風險最大，畢竟兩隻股份騰訊皆

持股約１７％，與京東相若，有大手減持空間，而且與京東同為科技巨企，為恒生科指成分股。

資料顯示，騰訊持有的美團股份佔比自上市以來就因增發稀釋等原因持續降低。２０１８年，美

團ＩＰＯ發行前騰訊持有２０﹒１％，上市後稀釋到１９﹒２％，美團於今年４月時公布配股連

同發行可換股債券（ＣＢ），大舉集資１００億美元，其中騰訊認購額為４億美元，僅佔其中一

小部分，７月宣布完成認購後，騰訊持股進一步由１７﹒７％降到１７﹒２％。

快手於今年初上市，招股價定價每股１１５元，集資額逾４００億元。快手自成立以來已經

完成多輪融資，騰訊在其上市時持股達２１﹒５６７％，為快手最大機構股東。若以快手上市後

估值約６０９億美元（約４７５０億港元）計算，當時騰訊持股價值達１３１億美元，可謂最大

贏家。快手宣布招股時，騰訊也曾急升一成，市值多了７０００億元。快手現價跌剩７０多元，

雖比起上市時估值已大為縮水，但仍以千億港元計。



目前騰訊持有之本港上市公司股份

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股份（編號） 所持比例（％）

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恒騰網絡（００１３６） １９﹒７０

華誼騰訊娛樂（００４１９） １５﹒６８

閱文集團（００７７２） ５７﹒６３

同程旅行（００７８０） ２１﹒６１

飛魚科技（０１０２２） １５﹒２４

快手科技（０１０２４） １７﹒５３

創夢天地科技（０１１１９） １７﹒９６

易鑫集團（０２８５８） ５３﹒９７

美團（０３６９０） １７﹒２０

京東集團（０９６１８） ２﹒３０

嗶哩嗶哩（０９６２６）＊ １１﹒４９

祖龍娛樂（０９９９０） １６﹒８８

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＊Ｚ類股份（美國上市）

資料來源：經濟通通訊社

日期：２３－１２－２０２１



＊閱文已為騰訊直接管轄，大手減持風險較小＊



至於其他規模較細的公司相信被大手減持的風險較小，尤其那些騰訊已實際控制管理的公司

。例如閱文集團（００７７２）於去年４月底宣布委任騰訊副總裁、騰訊影業ＣＥＯ程武出任閱

文集團ＣＥＯ，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文集團總裁，意味騰訊直接管轄閱文

集團。截至２０２０年１２月３１日，騰訊持股為５９％。

另易鑫集團（０２８５８）於１１月５日曾被控股股東騰訊減持，套現逾１﹒１２億元，騰

訊持股比例由５５﹒１％降至５３﹒９７％。惟易鑫本為在美國上市的易車（ＢＩＴＡ）旗下汽

車金融服務企業，騰訊去年６月牽頭私有化易車並向易鑫提全購。事實上，易鑫２０１７年１１

月上市時騰訊持股比例已達３３％，當時騰訊首席戰略官Ｊａｍｅｓ Ｇｏｒｄｏｎ

Ｍｉｔｃｈｅｌｌ、騰訊副總裁以及騰訊金融科技集團負責人賴智明擔任易鑫董事會成員。

騰訊現（１：２５ｐｍ）升４﹒２９％報４６２元，京東則跌７﹒３１％報２５８﹒８元，

美團亦跌２﹒８６％報２２３﹒８元，快手跌２﹒１６％報７７元，閱文跌３﹒４９％報

４９﹒７５元，易鑫升３﹒３６％報１﹒２３元。



撰文：經濟通市場組 整理：李崇偉

