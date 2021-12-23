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23/12/2021 17:55

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３８﹒２億人幣，買美團沽快手

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒指高開３９點，報２３１４１點。最高升１６２點報
２３２６４點，最低跌７５點報２３０２７點。恒指收報２３１９３點，升９１點或０﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３８﹒２億元人民幣，增加０﹒９％。美團（０３６９０）、
龍源電力（００９１６）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）
、工商銀行（０１３９８）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０９１﹒８４億元增加１７﹒７％。其中港股通成交２８１﹒５億元，佔總成交
２５﹒８％。

＊市傳星巴克與美團順豐洽談合作＊

　　據《新浪科技》引述市場人士透露，星巴克原定與餓了麼的３年獨家合作將於今年１２月
３１日到期。目前星巴克在中國市場正在尋求新的合作伙伴。報道指，新合作伙伴包括美團、順
豐、山姆會員店等，這幾家都有配送能力，且都在與星巴克商談合作。
　　　報道引述業內人士認為，星巴克選擇開放戰略，可能與互聯網行業的反壟斷趨勢，尤其是
「反二選一」趨勢關係密切。在「獨家合作」遭到否定之後，與單一平台綁定，已不再是優先考
慮目標。美團跌１﹒６５％報２２６﹒６元，北水淨買入３﹒２億元。
　　龍源電力升８﹒２２％報１８﹒９６元，北水淨買入３億元。長城汽車升３﹒８２％報
２８﹒５５元，北水淨買入２﹒４億元。快手跌３﹒６２％報７５﹒８５元，北水淨賣出１﹒３
億元。工商銀行升１﹒１６％報４﹒３６元，北水淨賣出１﹒１億元。中國移動升０﹒６５％報
４６﹒６元，北水淨賣出０﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒２３
　　龍源電力　（００９１６）　　　　　　２﹒９６
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　２﹒３５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　２﹒３５
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　２﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒３０
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒０６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒６１
　　中廣核新能源　（０１８１１）　　　　　－０﹒１８
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－０﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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