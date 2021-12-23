《美元走勢－羅明立》英國確診人數續增，料限制鎊匯反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒２４ １１４﹒２７ １１４﹒０７

歐元╱美元 １﹒１３３４ １﹒１３４２ １﹒１３１８

英鎊╱美元 １﹒３３５１ １﹒３３６０ １﹒３３４０

美元╱瑞郎 ０﹒９１９５ ０﹒９２０１ ０﹒９１８２

美元╱港元 ７﹒７９８４ ７﹒８００５ ７﹒７９８０

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《美元走勢》多間藥廠表示針對最新變種病毒的測試有良好進展，美國第三季度實際ＧＤＰ

年化季率終值增長２﹒３％，超過前值２﹒１％。市場樂觀情緒上揚，美股造好，美匯受壓，跌

至９６邊緣。

英國第三季國內生產總值增長１﹒１％，遜於初值的增長１﹒３％，英國首相詹森排除了在

耶誕節前實施額外限制的可能性，但可能在元旦前收緊防疫措施。

英鎊反彈上１﹒３３６０，阻力在１﹒３３８０╱１﹒３４００，而５０天平均線在

１﹒３４５０。英國確診人數繼續增加，估計會限制其反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６０ １﹒１４００ １﹒１２６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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