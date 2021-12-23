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23/12/2021 15:52

《美元走勢－羅明立》英國確診人數續增，料限制鎊匯反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒２４　１１４﹒２７　１１４﹒０７
　　歐元╱美元　１﹒１３３４　１﹒１３４２　１﹒１３１８
　　英鎊╱美元　１﹒３３５１　１﹒３３６０　１﹒３３４０
　　美元╱瑞郎　０﹒９１９５　０﹒９２０１　０﹒９１８２
　　美元╱港元　７﹒７９８４　７﹒８００５　７﹒７９８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》多間藥廠表示針對最新變種病毒的測試有良好進展，美國第三季度實際ＧＤＰ
年化季率終值增長２﹒３％，超過前值２﹒１％。市場樂觀情緒上揚，美股造好，美匯受壓，跌
至９６邊緣。
　　英國第三季國內生產總值增長１﹒１％，遜於初值的增長１﹒３％，英國首相詹森排除了在
耶誕節前實施額外限制的可能性，但可能在元旦前收緊防疫措施。
　　英鎊反彈上１﹒３３６０，阻力在１﹒３３８０╱１﹒３４００，而５０天平均線在
１﹒３４５０。英國確診人數繼續增加，估計會限制其反彈。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６０　１﹒１４００　１﹒１２６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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