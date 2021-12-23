【新冠肺炎】委內瑞拉等發現Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，列Ａ組指明地區

《經濟通通訊社２３日專訊》政府公布，因應瓜德羅普島、根西島、聖馬丁（法屬）和委內

瑞拉確認發現Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，政府會將該等地區指明為Ａ組指明地區，１２月２６日凌晨

零時生效。於２１天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢

疫酒店接受２１天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第２６天到社區檢測中心接受強制

檢測。（ｂｉ）

