《新股上市》傳名創優品考慮明年在香港上市

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述知情人士透露，已在紐約上市的名創優品考慮明年

在香港第二上市。名創優品與美國銀行及瑞銀集團籌備安排擬議上市事宜，或在香港籌資數億美

元。

知情人士指，討論尚處於早期階段，籌資規模和時間等細節可能會有變數。名創優品和美國

銀行的代表不予置評。（ｃｗ）

