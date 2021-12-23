《新股上市》傳商湯（２０）香港ＩＰＯ以下限３﹒８５元定價

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士稱，重新招股的人工智能軟件公司商湯
（０００２０）本港ＩＰＯ可能以招股價區間下限定價。
商湯ＩＰＯ招股價區間介乎３﹒８５元至３﹒９９元，如果以下限３﹒８５元定價，集資金
額約為５８億元，公司計劃發售１５億股ＩＰＯ股份，預期１２月３０日掛牌。（ｃｗ）
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