《新股上市》傳商湯（２０）香港ＩＰＯ以下限３﹒８５元定價

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述知情人士稱，重新招股的人工智能軟件公司商湯

（０００２０）本港ＩＰＯ可能以招股價區間下限定價。

商湯ＩＰＯ招股價區間介乎３﹒８５元至３﹒９９元，如果以下限３﹒８５元定價，集資金

額約為５８億元，公司計劃發售１５億股ＩＰＯ股份，預期１２月３０日掛牌。（ｃｗ）

