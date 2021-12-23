【夜期時段】即月期指最新報２３２１３點，升４點，高水１９點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３２２６點，升１７點，高水
３２點，最新報２３２１３點，升４點，高水１９點，合約成交２５９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２２５點，升３點，高水２１點，最新報８２１８點，跌
４點，高水１４點，合約成交５８４張。
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