《再戰明天》日本公布１１月ＣＰＩ及新屋動工

《經濟通通訊社２３日專訊》日本公布１１月ＣＰＩ及新屋動工，料為明日市場焦點。

各國沒有重要經濟活動。在數據方面，２４日７：３０ａｍ，日本公布１１月消費者物價指

數，年率料由０﹒１％升上０﹒５％。１：００ｐｍ，日本公布１１月新屋動工，年率料由

１０﹒４％降至７﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：成實外教育（０１５６５）、新昌創展（０１７８１）。

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