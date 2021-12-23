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23/12/2021 16:45

金管局：首三季零售銀行稅前經營溢利按年減少１２﹒９％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》金管局發表季報指，低息環境持續，對銀行盈利構成壓力。零
售銀行整體除稅前經營溢利在首３季按年減少１２﹒９％，主要原因是淨息差收窄導致淨利息收
入減少，但部分跌幅被佣金收入增加及貸款減值撥備減少所抵銷，而截至今年９月，零售銀行淨
息差按年下跌２６個基點至０﹒９８％。

＊第３季銀行業貸款總額減少２％＊

　　金管局表示，銀行業貸款總額在２０２１年第３季減少２％，主要受到６月底的首次公開招
股活動產　生的高基數效應影響。按本年度截至該月止的基礎計算，貸款總額在今年首９個月增
長５％。於今年第３季，貸款總額當中在香港使用的貸款減少４﹒２％，在香港境外使用的貸款
及貿易融資則分別增加２％及５﹒５％。中國內地相關貸款在２０２１年第３季增加０﹒７％至
４９１５０億元，佔資產總額的１６﹒５％。

＊９月底內地相關貸款的特定分類貸款降至０﹒７７％＊

　　金管局續指，銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的０﹒８６％進一步下降至第３季末的
０﹒８１％。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由２０２１年６月底的０﹒８４％下降至
９月底的０﹒７７％。同期，信用卡貸款拖欠比率及住宅按揭貸款拖欠比率分別降至０﹒２２％
及０﹒０３％。
　　金管局提到銀行體系的流動性及資本維持充裕。第１類機構的平均流動性覆蓋比率在
２０２１年第３季為１５５﹒５％，遠高於１００％的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資
本比率在２０２１年９月底為２０﹒４％，遠高於８％的國際最低要求。（ｂｎ）
　

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