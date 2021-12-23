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23/12/2021 16:10

【谷針新招】信和向中獎長者贈萬元簽賬額，另捐福袋予已接種長者

　　《經濟通通訊社２３日專訊》信和集團旗下黃廷方慈善基金向２００位於抽獎活動中中獎、
年滿７０歲並已接種新冠疫苗的香港居民頒發獎品，送出每份價值一萬元的預付卡簽賬額。
２００名得獎者當中，８０歲或以上長者佔約２０％，當中最年長的得獎者已９８歲。
　　此外，黃廷方慈善基金亦為「全港社區抗疫連線」提供支援，透過「接種有福」長者健康計
劃，贈送逾５萬個福袋予於公立醫院或新冠疫苗流動接種站接種疫苗的長者，同時支援舉辦健康
講座及提供有關的諮詢服務，希望藉此讓長者更了解新冠肺炎。
　　食物及衞生局局長陳肇始日前出席頒獎儀式時，感謝已接種疫苗的長者護己護人。她表示，
雖然香港現時疫情大致穩定，但變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶洶，有必要盡早接種新冠疫苗
，以保護自己、保護他人。長者感染新冠病毒後更容易出現併發症和死亡，因此，長者需要盡快
接種新冠疫苗，以保安全；亦有需要盡快打第三針，以進一步提升保護力，減低患重症和死亡的
風險。
　　黃廷方慈善基金董事黃永光感謝特區政府努力抗疫，令疫情防控成效明顯，這將有助持續改
善民生，促進經濟更快復甦。期望若全港整體疫苗接種率達至更高水平，便可望與其他地方通關
。不過，現時長者的疫苗接種率仍相對較低，故進一步鼓勵更多長者接種疫苗是非常重要。
（ａｃ）

　
　
　

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