《小傳日記》ＱＱ派股當派息，惟聞京東在嘆息，揸實ＱＱ有得益？

《小傳日記》ＱＱ（００７００）終於公布咗佢第一次派發嘅中期特別息，而派發方法就係

以股代息，每２１股ＱＱ就派一股京東（０９６１８）。處女下海派第一次中期息嘅企鵝仔今日

當然非常高興，成交額破百億之餘仲跳高４個巴仙，但係慘遭生母遺棄周街派嘅京東就一殼眼淚

，慘跌７個巴仙墊底藍籌！

「孖屐」就覺得，ＱＱ今次借派息為名，實則借啲易減持京東，避免有監管消息嗰陣搭沉船

。不過ＱＱ今次咁玩，實際上係想減持京東，定係真係想派息，邊個先係主因都未可以肯定。因

為近呢一年來，ＱＱ嘅業績增長已經急速回塘，比起舊時幾十巴仙嘅增長，而家已經似係一隻大

Ｃａｓｈ ｃｏｗ。所謂「舊時已經沖走咗」，ＱＱ都有可能由今次首派中期息起，慢慢轉型做

一隻收息股，等嫌棄佢增長放緩嘅股東回首再揸。

ＱＱ今次犧牲京東，嚇到其他ＱＱ做大股東嘅股份都要捱沽，Ｂ站（０９６２６）、閱文

（００７７２）、同程（００７８０）都要跌！因為都唔排除，ＱＱ食過返尋味，下次又會借機

將自己揸嘅股派出去當股息。睇返個ｌｉｓｔ，原來ＱＱ都揸唔少有喺香港上市嘅股份，美團

（０３６９０）、快手（０１０２４）都揸唔少，要派真係有好多可以派！

所以就好睇ＱＱ會唔會恆常派息喇，如果真係派股當食生菜，咁揸ＱＱ又好似幾著數喎，請

請！





表列騰訊及部分其持有股份今日表現

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股份（編號） 騰訊現時持股量 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） －－ ４６１﹒８０元 升４﹒２４％

京東集團（０９６１８） １６﹒９１％ ２５９﹒６０元 跌７﹒０２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １１﹒４９％ ３５５﹒２０元 跌６﹒４８％

閱文（００７７２） ５７﹒６３％ ４８﹒５５元 跌５﹒８２％

同程藝龍（００７８０） ２１﹒６１％ １４﹒４６元 跌４﹒２４％

美團（０３６９０） ２１﹒６１％ ２２６﹒６０元 跌１﹒６５％

快手（０１０２４） １７﹒５３％ ７５﹒８５元 跌３﹒６２％

恒騰網絡（００１３６） １９﹒７０％ ２﹒３５元 跌０﹒８４％

創夢天地（０１１１９） １９﹒７０％ ５﹒９６元 升１﹒１９％

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