《真知灼見－溫灼培》金價受惠淨負息因素

《真知灼見》於上周議息會，聯儲局透過公開的點陣圖，顯示出該局於２０２２年有３次加

息機會，並到２０２３年有機會再加息３次；而近數天更有個別聯儲局委員暗示，首個加息日期

可能是２０２２年３月份。持有黃金不能收息，上述因素理應利淡金價，但有趣的是過去一周金

價走勢依然靠穩於１８００美元徘徊。



＊加息太少通脹太高＊



這主要原因相信是與市場不太相信聯儲局可有很大加息空間有關。因為按照聯儲局的點陣圖

所示，即使到了２０２４年，聯邦儲備基金息率料也將只為２﹒１％，這與現時美國以消費物價

指數衡量的年通脹率水平６﹒８％相比仍有很大差距。換言之，美息率水平就是到了２０２４年

，仍將會是淨負息（即息率仍是低於通脹率）。再者，根據聯儲局所指，該局到明年３月雖會結

束買債，但這純粹是停止再增發新資金買債，並不代表會把已發的資金抽走，這會保持市場上資

金的一定充裕；而不單是美國出現淨負息情況，同樣情況亦出現於歐洲。相信正為此因，導致金

價近期保持於約１８００美元徘徊，未有因為聯儲局加息而回落。



＊亞太區經濟加快發展利金價＊



下一步我們要觀察的，是當《區域全面經濟夥伴關系協議》（ＲＣＥＰ）於明年１月１日正

式生效時，對東北亞洲經濟將可帶來多大刺激。亞洲作為一個整體，按慣例對黃金傳統上有著龐

大需求；惟黃金始終是奢侈品，必須經濟力夠強的消費者才有能力購買。所以，我們必須觀察

ＲＣＥＰ的推出能否對區內經濟帶來刺激從而衡量金價有否能力進一步攀升。最後，現正踏入歐

美的聖誕節期，而中國的農曆新年也將來臨，這期間慣例是黃金需求高峰期，料這一切可為金價

帶來支持。技術上，金價首個支持是１７６０美元，上升阻力於１８４０美元。料明年金價有望

緩步上升。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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