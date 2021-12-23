《保險睿見－謝佩蘭》創新購物保障，簡單方便為心頭好即時投保　

《保險睿見》香港人最愛ｓｈｏｐｐｉｎｇ，外遊必定要「血拼」；雖然暫時無法外遊，但

仍無減港人喜歡購物的熱情。買到「心頭好」那種喜悅的確令人樂上半天，但萬一遇上「小意外

」，剛買回來的產品可能有損壞，則會令人懊惱不已。有保險公司深明客戶這種無奈的心情，推

出一個「情景式保障」，因應客戶日常生活情景而設，是項保障在購物時，為他們所購買的商品

提供即時保障，保費僅需７﹒８港元，便可即時保障客戶剛買到的「心頭好」。



＊即時完成投保＊



該保險公司因應港人熱愛消費購物的習慣，夥拍本地初創公司、消費應用程式，推出這個相

宜的購物保障，讓客戶在指定商舖購買商品時，能即時透過應用程式，完成投保以及理賠程序，

配合大眾時下追求簡單、方便、快捷的生活模式。

當成功投保後，客戶的商品便可即時獲得購買２４小時內的意外損壞保障，而客戶在保障期

內的３１天，到指定商舖購買其他物品，亦可享有購買２４小時內的保障，令客戶感到安心，進

一步提升他們的購物體驗。



＊最快２４小時獲得理賠＊



既然投保如此簡易，理賠亦同樣十分省時。客戶可於物品損壞的三天內在應用程式提出索償

，完成相關程序後，最快可於２４小時獲得賠償，受保項目的５０％價格，每張收據總賠償限額

為５００港元，而年度總賠償限額為１５００港元。



＊首１萬名客戶可獲一次保費豁免＊



在這個數碼時代，個人化及有效率的點對點（Ｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄ）無縫數碼客戶體驗，

就變得更為重要，所以將保障融入生活每一環，擴闊與客戶的接觸面，全方位照顧他們所需，亦

是該保險公司推動科技化（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、數碼化（Ｄｉｇｉｔａｌ）、數據分析化

（Ａｎａｌｙｔｉｃｓ）（ＴＤＡ）重要進程，透過不斷提供更優質的客戶體驗，幫助他們實踐

「健康長久好生活」。現在首１萬名客戶在推廣期內成功投保，不單可獲一次保費豁免，更能親

身體驗這個嶄新的購物保障體驗。

《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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