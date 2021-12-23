《宏觀理財－冼健岷》加息下的資產配置策略

《宏觀理財》美國通脹升勢持續，最新公布的１１月份消費者價格指數（ＣＰＩ），按年上

升６﹒８％，比起１０月份的６﹒２％，加速０﹒６個百分點，已連續６個月高企於５％以上水

平，更是１９８２年以來最高；扣除波動較大的食品和能源價格，核心ＣＰＩ按年上升４﹒９％

，比起１０月份的４﹒６％，加速０﹒３個百分點，是１９９１年以來最高。

面對通脹居高不下，聯儲局主席鮑威爾的口風已由鴿轉鷹，承認通脹並非暫時性，將因應加

快縮減買債規模的步伐。根據此前的計劃，聯儲局自１１月起每月縮減買債１５０億美元，以本

來每月買債１２００億美元計，「收水」行動明年６月才會完成，而在此之前利率將維持不變；

然而，現時市場卻預期，聯儲局會將縮減買債步伐加快一倍，明年１月起每月縮減３００億美元

，如是者，行動明年３月便會結束，繼而開始加息。芝商所的利率期貨數據便顯示，聯儲局提早

於明年５月加息的機會率上升至５４﹒９％，明年底前至少加息３次的機會率更上升至接近

６５％。



＊價值型股票更勝增長型＊



在加息環境下，投資者宜調整其資產配置策略。股市方面，增長型股票由於以現金流折現方

法進行估值，隨著利率上升，估值便會下降；同時，該些企業的借貸比率亦通常較高，當利率上

升，其借貸成本亦會上升，在兩項負面因素影響下，投資者宜減少配置相關股份。

相反，價值型股票對利率的敏感度較低，因此在加息周期下，表現便會較為出眾。尤其是銀

行股，利率上升時，息差將擴闊，其利息收入便會增加，從而提升盈利表現，投資者不妨多加留

意。



＊增加短期及短存續期債券的比重＊



債市方面，加息將令債券孳息隨之上升，而債券孳息與債券價格呈相反走勢，即是債息上升

，債價便會下跌。若要減低影響，較保守的做法，是增加短期債券及短存續期債券在投資組合中

的比重；存續期反映債券價格對利率變化的敏感度，到期日愈短，票面息率愈高的債券，對利率

的敏感度愈低，存續期便愈短。

此外，投資者亦可考慮分散風險，將債券投資範圍擴大至美國以外地區，例如亞洲或新興市

場債券，以及人民幣債券等；至於較進取者，則可投入高收益企業債，因為企業債對利率的敏感

度，較國債為低。不過，投資上述兩種選擇，需注意其他風險，例如信貸風險、流動性風險，以

至政策風險等。

其他資產方面，美國加息，最直接的影響，是增加美元的吸引力，同時推低以美元計價的資

產的吸引力，當中包括石油、黃金等。事實上，自從今年年中美國通脹預期不斷升溫，美元指數

已由９０的水平拾級而上，上升至早前突破９６。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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