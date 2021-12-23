《宏觀有法－艾西亞》明年亞洲經濟料穩步復甦，但仍面對諸多變數

《宏觀有法》２０２１上半年，亞洲經濟經歷快速的技術性反彈，下半年由於防疫措施和限

制再次收緊、供應鏈依然不暢通等因素，亞洲經濟增速隨之回落。此外，中國電力短缺、房地產

開發商違約事件和去槓桿政策推進也不可避免地影響中國經濟，進而影響整個亞洲地區。不過從

全年來看，外部需求仍然幫助中國和亞洲實現了相對較高的增長。然而，２０２２年世界依然面

臨難關，鑒於新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ具有更強的傳播能力，可能致使全球經濟增長繼續放緩

。我們預計，亞洲地區的加權平均ＧＤＰ增長率將會從２０２０年的－０﹒８％上升到２０２１

年底的６﹒１％，隨後２０２２年預計為４﹒７％。

２０２２年增長鞏固建立在一系列前提上：例如亞洲不再執著於疫情「清零」政策（目前中

國內地仍實行「動態清零」）、供應衝擊緩解、政府出台支持性的財政政策，特別是中國和日本

。另一方面，２０２２年外需放緩可能會影響出口導向型經濟體（如韓國），並且新的跨境限制

可能會為全球價值鏈的運作帶來不利影響。在美國的帶動下，全球金融環境趨於收緊，為各國央

行帶來壓力。美聯儲２０２２年將會縮減購債規模，為之後的加息做鋪墊。但貨幣政策收緊的過

程將會是循序漸進的，並且總體環境仍會保持寬鬆。而且，並非所有國家都會採取緊縮政策，如

日本和中國。日本由於通脹依然溫和，日本央行預計不會對當前的貨幣政策做出調整。２０２２

年亞洲總體通脹水平預計會上升，尤其是與美國和歐洲相比，但不會達到破壞局面、逼使亞洲各

央行反應過度的地步。中國正在開啟新一輪寬鬆周期以應對經濟快速放緩，１２月中國央行已經

下調存款準備金率，預計未來一年還會有更多下調。不過，對於中國來說，僅放寬貨幣政策不足

以避免經濟放緩，因此還需要實施財政刺激，如加強基礎設施投資。事實上，我們已經看到地方

政府為基礎設施項目融資進行的債券發行已經出現回升。

在此基礎上，２０２２年的變數仍然很多。首先就是已經提到的，如果疫情出現新威脅，亞

洲的開放進程可能會再次收緊。Ｏｍｉｃｒｏｎ無疑是其中之一，其發展趨勢和各國應對措施仍

有待觀察。與此相關的第二個風險是，如果亞洲或其他地區再次封鎖，供應鏈會進一步受到衝擊

，不僅會導致製造業生產更加困難，還會引發通脹，這一點今年已經越來越明顯。同樣，亞洲意

識到有必要推動能源轉型、實現氣候承諾，本身是積極的，但由此引發的能源危機可能對增長和

通脹帶來不利影響。此外，中國對各行業，尤其是對房地產業去槓桿的進程可能造成溢出效應，

這對中國和整個亞洲的經濟增長都會造成壓力。最後，美中戰略競爭仍是一個關鍵風險。儘管兩

國高層重啟對話，但在美國繼續遏制中國、中國繼續爭取全球影響力的情況下，美中兩國的選擇

性脫鈎仍然持續。《法國外貿銀行亞太區首席經濟學家，布魯蓋爾智庫高級研究員 艾西亞》



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