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即市新聞

23/12/2021 15:40

《宏觀有法－艾西亞》明年亞洲經濟料穩步復甦，但仍面對諸多變數

　　《宏觀有法》２０２１上半年，亞洲經濟經歷快速的技術性反彈，下半年由於防疫措施和限
制再次收緊、供應鏈依然不暢通等因素，亞洲經濟增速隨之回落。此外，中國電力短缺、房地產
開發商違約事件和去槓桿政策推進也不可避免地影響中國經濟，進而影響整個亞洲地區。不過從
全年來看，外部需求仍然幫助中國和亞洲實現了相對較高的增長。然而，２０２２年世界依然面
臨難關，鑒於新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ具有更強的傳播能力，可能致使全球經濟增長繼續放緩
。我們預計，亞洲地區的加權平均ＧＤＰ增長率將會從２０２０年的－０﹒８％上升到２０２１
年底的６﹒１％，隨後２０２２年預計為４﹒７％。　
　　２０２２年增長鞏固建立在一系列前提上：例如亞洲不再執著於疫情「清零」政策（目前中
國內地仍實行「動態清零」）、供應衝擊緩解、政府出台支持性的財政政策，特別是中國和日本
。另一方面，２０２２年外需放緩可能會影響出口導向型經濟體（如韓國），並且新的跨境限制
可能會為全球價值鏈的運作帶來不利影響。在美國的帶動下，全球金融環境趨於收緊，為各國央
行帶來壓力。美聯儲２０２２年將會縮減購債規模，為之後的加息做鋪墊。但貨幣政策收緊的過
程將會是循序漸進的，並且總體環境仍會保持寬鬆。而且，並非所有國家都會採取緊縮政策，如
日本和中國。日本由於通脹依然溫和，日本央行預計不會對當前的貨幣政策做出調整。２０２２
年亞洲總體通脹水平預計會上升，尤其是與美國和歐洲相比，但不會達到破壞局面、逼使亞洲各
央行反應過度的地步。中國正在開啟新一輪寬鬆周期以應對經濟快速放緩，１２月中國央行已經
下調存款準備金率，預計未來一年還會有更多下調。不過，對於中國來說，僅放寬貨幣政策不足
以避免經濟放緩，因此還需要實施財政刺激，如加強基礎設施投資。事實上，我們已經看到地方
政府為基礎設施項目融資進行的債券發行已經出現回升。
　　在此基礎上，２０２２年的變數仍然很多。首先就是已經提到的，如果疫情出現新威脅，亞
洲的開放進程可能會再次收緊。Ｏｍｉｃｒｏｎ無疑是其中之一，其發展趨勢和各國應對措施仍
有待觀察。與此相關的第二個風險是，如果亞洲或其他地區再次封鎖，供應鏈會進一步受到衝擊
，不僅會導致製造業生產更加困難，還會引發通脹，這一點今年已經越來越明顯。同樣，亞洲意
識到有必要推動能源轉型、實現氣候承諾，本身是積極的，但由此引發的能源危機可能對增長和
通脹帶來不利影響。此外，中國對各行業，尤其是對房地產業去槓桿的進程可能造成溢出效應，
這對中國和整個亞洲的經濟增長都會造成壓力。最後，美中戰略競爭仍是一個關鍵風險。儘管兩
國高層重啟對話，但在美國繼續遏制中國、中國繼續爭取全球影響力的情況下，美中兩國的選擇
性脫鈎仍然持續。《法國外貿銀行亞太區首席經濟學家，布魯蓋爾智庫高級研究員　艾西亞》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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