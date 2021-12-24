《缸邊麗評－熊麗萍》騰訊得食，京東當殃；美團快手，趁彈快走！

《缸邊麗評》正當大家在等待騰訊（００７００）會向股東派發中期股息的金額之際，結果

卻意料之外。騰訊以派送京東集團（０９６１８）股份作為代替（每持有２１股騰訊股份的股東

可獲派１股京東集團股份），對騰訊小股東來說，肯定有點失望，但從騰訊及京東集團的股價表

現來看，已反映今次動作對騰訊有利，對京東不利。



筆者認為騰訊以派發股份代替股息，最大好處是不必從公司撥出資金作派息用途，但又可派

發中期股息予股東，將手持的４﹒５７億京東集團Ａ類普通股，派發予騰訊股東，亦即騰訊變相

減持京東股份；完成派發後，騰訊持有京東股份將由１７％降至２﹒３％。



＊撇清壟斷之嫌＊



騰訊今次派送京東股份的另一原因，相信是整改計劃的一部分。集團在２０１４年入股京東

，並將ＱＱ網購、以及部分物流併入京東，在線上業務上互相合作，基本上是要「做大做強」，

間接亦提升壟斷機會；而騰訊總裁劉熾平隨即加入京東集團董事會，騰訊擴大在京東的業務及影

響力，已是明顯不過。到今天，騰訊除了變相減持之外，劉熾平亦同時引退，也是撤底避免「壟

斷」之嫌；而餘下的２％股權，即使在市場沽售，也不必申報。當然，京東集團於２０１９年開

始錄得盈利，騰訊亦不再享有京東的盈利貢獻。



＊京東股價添壓＊



至於京東集團明顯是「輸家」，未來已不再有利用騰訊平台的業務優勢。由於京東並非港股

通股份，以北水持有騰訊的股東獲派發股份料只能賣不能買；另一方面，部分基金在投資指引方

面或與直接投資京東的業務不符，這方面亦有潛在沽壓。值得留意的是，騰訊大股東一南非

Ｎａｓｐｅｒｓ可獲派１﹒３億股京東股份，佔京東股份４％，Ｎａｓｐｅｒｓ對京東的投資意

向，亦影響京東股價表現。既然業務上受騰訊的效益減少，加上獲派發的股東減持的陰影，均不

利京東股價表現；若京東投資者亦認為今次事件對集團不利，也會趁獲分派（明年３月），亦即

街貨增加之前，先行沽貨套現，亦增添京東股價壓力。



＊明年只選騰訊＊



騰訊今次的實物派息動作引發的問題仍未完結，若互聯網平台企業繼續清理所持可能帶有「

壟斷」成分的企業股權（估計在港上巿的快手（０１０２４），嗶哩嗶哩（０９６２６）及美團

（０３６９０）的機會較大），也為相關股份帶來陰影，建議反彈減持，撈貨只宜短線。明年互

聯網平台股，筆者只選騰訊，京東應趁機沽。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

