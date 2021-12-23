《鍾之日記》明派息實沽貨，ＱＱ樂京東愁

《鍾之日記》１２月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



騰訊（００７００）今早突然為股民帶來特別驚喜，分派特別中期股息，但派發的形式並非

現金，而是京東集團（０９６１８）股票。根據通告，騰訊股東每持２１股則獲發１股京東集團

（０９６１８）Ａ類普通股，合共約４﹒５７億股，相當於已發行股份總數約１４﹒７％。

而最不滿的莫過於京東，因騰訊派息完成後，騰訊對京東持股將降至２﹒２１％，離開主要

股東行列，同時騰訊總裁劉熾平也將卸任京東董事。所以今次騰訊派息，相當於大幅沽售京東持

股。據計算，沃爾瑪公司將成為京東最大股東，騰訊的南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ被逼成為京東

第二大股東。騰訊拆散京東持股大派貨，本身對於京東已經是一大利淡因素，而過程中產生的大

量碎股會再次質低京東股價，京東集團今日股價不意外大跌７％，為表現最差藍籌，報

２５９﹒６元，盤中創四個月新低；騰訊則升４﹒２％，報４６１﹒８元，為升幅最大藍籌。

上市公司派發子公司股份作為特別息並不少見，但是派發其他上市公司的股份則相當新鮮。

有專家認為，騰訊突然派出大量京東持股，是在中國政府狠抓互聯網行業壟斷的大趨勢下作出的

避險操作，預計之後可能其他互聯網公司也會有類似的操作，撤回在一些已經成功的初創企業中

的投資。

此外，內地工商資料顯示，知乎關聯公司遭搜狗還有騰訊的關聯公司退出股東行列，看來互

聯網公司的資本退潮還將繼續。



＊中港齊齊三連升，港股成交增１８％＊



受多隻科技股下跌影響，香江魚缸表現反覆，恒指高開３９點，報２３１４１，之後沽壓增

加，大市升勢不保，一度轉跌７５點，低見２３０２７後，大市止跌回升，午後大部分時間在

２３２００爭持。最終恒指收市升９１點或０﹒４％，連升三日，報２３１９３；科指跌４６點

或０﹒８３％，報５６３８。大市成交１０９１﹒８４億元，按日增近１８％。

滬深股市今早開市未明朗，悶局持續，內地新一輪寒潮將大舉南下，電力板塊盤中猛漲，地

產股續跌，滬綜指半日打和收場，惟白酒股午後升幅擴大，滬指打破悶局全日升０﹒５７％，實

現三連升，報３６４３﹒３４點，深成指升０﹒４９％。北向滬股通和深股通明日起關閉，下周

二（２８日）恢復交易，期間滬深股市仍如常交易。外資今日通過滬股通、深股通淨流入

２４﹒９２億元人民幣，結束連續四日淨流出。兩市全日成交１０７７３億元人民幣，按日增長

１﹒４％，連續第４５個交易日成交額突破萬億。



＊中移動回Ａ獲熱捧，商湯趕上市遭冷待＊



中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）Ａ股ＩＰＯ昨日（２２日）啟動網上、網下

申購。招股反應熾熱，中移動公布的網上申購情況及中簽率顯示，連同超額配售部分，回撥後網

上發行中簽率約０﹒１２％，有效申購倍數為８０５﹒６８倍。中移動Ｈ股今日升０﹒７％，報

４６﹒６元。

中移動本次Ａ股發行價為每股５７﹒５８元人民幣，相較於其Ｈ股溢價約５０－６０％，在

全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資金總額高達５６０億元人民幣，有望創Ａ股逾十一

年來最大ＩＰＯ。在此之前，於２０１０年７月在上交所掛的農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８），以６８５﹒５億元人民幣的募資金額，創下史上最高紀錄。中國聯通

（００７６２）、中國電信（００７２８）均已成功上市，若中國移動成功ＩＰＯ，三大電信商

將全面登陸Ａ股市場。

香港新股市場，遭美國列入投資黑名單而一度暫停上市的商湯（０００２０），相隔一周多

，宣布重啟上市計劃，惟市場反應平平，外電引述知情人士稱，商湯可能以招股價區間下限定價

。商湯ＩＰＯ招股價區間介乎３﹒８５元至３﹒９９元，每手１０００股，一手入場費維持

４０３０元，預料本月３０日掛牌。

商湯今日截止認購，綜合市場消息，目前孖展認購額１３﹒３７億元，孖展超額認購

１﹒２３倍。若以公開發售部分集資近５﹒９９億元計算，商湯集團已錄超額認購，惟較月初首

次招股，同期孖展認購反應仍顯遜色。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

