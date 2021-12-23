《投資心得－潘鐵珊》信置中期業績亮麗，物業發展及投資均有亮點

《投資心得》信置（０００８３）截至今年６月３０日為止的中期業績，錄得營業收入達

２４５﹒５億元，比去年同期增長３﹒２倍；歸屬於股東的應佔溢利同比上升４﹒７倍至

６４５﹒１億元。



＊擁鄰近港鐵站黃金地段項目，商場及甲級寫字樓出租率高＊



集團在物業發展及物業投資兩方面均有亮點。在物業發展，截至今年６月３０日集團在香港

有１８個項目正在進行，當中有鄰近港鐵站的黃金地段的項目，如即將落成佔６０％權益、位於

黃竹坑的Ｌａｎｄｍａｒｋ Ｓｏｕｔｈ。由於黃竹坑正從傳統工業區轉型，成為新的商業寫字

樓地段，此項目令集團能分一杯羹。此外亦有位於西九龍文化區及高鐵站附近的維港匯，

３０﹒９％單位的出售已為集團帶來６３億港元的收入，相信其理想地點會繼續獲用家及投資者

青睞。

而在投資物業方面，集團亦有如屯門市廣場一期、奧海城、太平洋廣場等商場及甲級寫字樓

，出租率維持高水平，其租金收入穩健，此部分在波動市況下亦起了具防守性作用。在內地的中

國福州信和廣場以及上海來福士廣場因國內疫情穩定，出租率維持高水平。



＊積極推出措施減低疫情對酒店影響，可考慮於現價買入＊



雖然酒店因疫情影響嚴重打擊跨境旅遊，但集團亦積極計劃和推出措施以減低其影響，包括

開拓以本地客人為目標的住宿度假優惠，以及長期住宿客人推廣等新業務；而集團亦趁此機會促

進資源共享和提高運營效率，以提升酒店服務質素及令客人體驗提升。可考慮於現價買入，上望

９﹒９０元，跌穿８﹒９０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相

關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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