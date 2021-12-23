《思前想後－郭思治》大市初步試底買盤弱，沽壓稍主動即可再尋底

《思前想後》港股已開始踏入１２月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市在先高後低

之形態主導下，恒指暫是由１３日之高位２４３８５點跌至２０日之低位２２６６５點，即月內

之波幅已擴闊至１７２０點，單以幅度計該已可滿足月內之所需，惟一個月之高低位是很少同時

出現於６個交易日之內，故從理論上看，大市仍有可能再進一步往下尋月內之新低，從而拉闊月

內高低位出現的時

間，再從技術上看，由於大市已跌穿去年９月２５日之低位２３１２４點，故目前另一個技術支

持將退守至去年５月２５日之低位２２５１９點，以２０日恒指曾一度低見２２６６５點計，相

差亦只為１４６點而已，故從技術走勢看，大市該已屬初步試底。



＊大型跌浪仍延續，首要重越並穩守１０天線＊



拉闊一點看，今年大市差不多屬由頭跌到尾，恒指暫是由２月１８日高位３１１８３點跌至

１２月２０日低位２２６６５點，即年內累積之跌幅已達８５１８點，論幅度該已不算少，但目

前大市買盤薄弱，加上零碎沽壓持續湧現，故只要沽壓再稍作主動，整個大市已可再進一步往下

尋年內新低。另外，由於整個自今年２月１８日高位３１１８３點開始之大型跌浪，技術上仍在

延續中，單從目前之市勢看，形態上頗不利本月下旬及明年一月大市之發展。

再看移動線方面之走勢，直到執筆一刻止計，各組常用的平均移動線全屬倒序形態，由上至

下為：２５０天線（２７１６６點），１００天線（２５０６９點），５０天線（２４６７７點

），２０天線（２３６７０點）及１０天線（２３４７１點），單從上述之排列方式看，該已屬

一個標準的中期跌浪模式，大市如欲打破此敗局，首要的條件是必須重越１０天線（２３４７１

點）並穩守其上，否則，整個不斷往下尋底之弱態不變，另外，即使大市偶作反彈，但如成交金

額仍維持在１２００億元左近，則升勢該未必能持久，因欠缺動力配合之升勢，最終多會漸受規

限。



＊道指納指累積升幅大，避險情緒漸升溫＊



美股月來走勢明顯轉弱，由於道指及納指於年來累積升幅已不少，故一旦出現正常回吐，跌

幅該不會少，道指自去年３月２３日低位１８２１３點開始之升浪，至今年１１月１８日高位

３６５６５點止計，累積升幅已達１８３５３點或１００％，至於納指自去年３月２３日低位

６６３１點開始之升浪，至今年１１月２２日高位１６２１２點止計，累積升幅更達９５８１點

或１４４％，故在龐大升幅下，一旦出現正常回吐，跌幅該不會少，美股目前之避險情緒正漸升

溫，一旦出現贖回潮，基金當需套現以應付贖回，其時美股之跌勢將更明顯。《香港股票分析師

協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

