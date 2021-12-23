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23/12/2021 09:42

【新冠肺炎】全國昨新增確診１００宗，本土７１例陝西佔６３宗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家衛健委公布，昨日（２２日）全國報告新增確診病例
１００例。其中境外輸入病例２９例，含１例由無症狀感染者轉為確診病例（在浙江）；本土病
例７１例（陝西６３例，均在西安市；廣西４例，均在防城港市；河南２例，均在周口市；浙江
１例，在紹興市；廣東１例，在東莞市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
　　當日新增治愈出院病例４２例，解除醫學觀察的密切接觸者２２７９人，重症病例較前一日
增加３例。境外輸入現有確診病例６５１例（其中重症病例４例），現有疑似病例３例。累計確
診病例１０７６１例，累計治愈出院病例１０１１０例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例１８２３例（其中重症病例１０例），累計治愈出院病例９４１８５例，
累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例１００６４４例，現有疑似病例３例。累計追蹤到
密切接觸者１３９７４５７人，尚在醫學觀察的密切接觸者５６０５９人。

＊全國新增本土無症狀感染２例＊

　　昨日全國報告新增無症狀感染者１９例，其中境外輸入１７例，本土２例（均在河南周口市
）；當日轉為確診病例１例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察２３例（境外輸入２１例）；尚
在醫學觀察的無症狀感染者４９６例（境外輸入４５８例）。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９４６５例。其中，香港特別行政區１２５４８例（出
院１２１８４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７７例），台灣地區
１６８４０例（出院１３７４２例，死亡８５０例）。（ｗｌ）

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