《輪證高清－孫明哲》長假期部署擔心時間值損耗，可選高換股比率

《輪證高清》科技股股價近日走勢疲弱，周二（２１日）終於出現較明顯的反彈，亦見資金

重新部署相關產品的好倉。現時計劃部署認股證的投資者要特別注意時間值損耗因素，明天（周

五）是半日市，下周一（２７日）是假期休市，投資者如於長假期作部署，除了股價有較大機會

出現裂口上升及下跌之外，亦要考慮數日的時間值損耗成本，在選擇產品時可留意年期較長的選

擇以減低此成本。

另外，在長假期前後市況有可能較淡靜，波幅有下調的壓力，有機會影響認股證的表現，因

此宜留意貼價證。但是，貼價而且年期較長產品的面值會較高，影響產品的吸引力，此時高換股

比率證會是一個合適的選擇。高換股比率拉低產品的面值，令中長年期貼價證的面值都低於

０﹒２５元，同時時間值損耗及引伸波幅敏感度都偏低，可考慮利用作假期前部署。

以騰訊（００７００）為例，市場主流都是１００兌１的認購證，其實亦有換股比率較高，

５００兌１的選擇。事實上，這類產品除了可於假期前部署之外，其波幅風險及時間值損耗較低

的特性亦吸引投資者作中長線部署，亦見資金慢慢累積這類產品。如計劃部署中長期、低面值證

，貼價證可留意騰訊購２３５４４，輕微價外證可留意騰訊購１７２４４，兩者都是相近條款產

品槓桿較高的選擇。



＊騰訊購１７２４４，行使價５００﹒５５元，２０２２年１０月２４日到期，實際槓桿４﹒８

倍

＊騰訊購２３５４４，行使價４５０元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿３﹒８倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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