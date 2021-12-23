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即市新聞

23/12/2021 10:26

《輪證高清－孫明哲》長假期部署擔心時間值損耗，可選高換股比率

　　《輪證高清》科技股股價近日走勢疲弱，周二（２１日）終於出現較明顯的反彈，亦見資金
重新部署相關產品的好倉。現時計劃部署認股證的投資者要特別注意時間值損耗因素，明天（周
五）是半日市，下周一（２７日）是假期休市，投資者如於長假期作部署，除了股價有較大機會
出現裂口上升及下跌之外，亦要考慮數日的時間值損耗成本，在選擇產品時可留意年期較長的選
擇以減低此成本。
　　另外，在長假期前後市況有可能較淡靜，波幅有下調的壓力，有機會影響認股證的表現，因
此宜留意貼價證。但是，貼價而且年期較長產品的面值會較高，影響產品的吸引力，此時高換股
比率證會是一個合適的選擇。高換股比率拉低產品的面值，令中長年期貼價證的面值都低於
０﹒２５元，同時時間值損耗及引伸波幅敏感度都偏低，可考慮利用作假期前部署。
　　以騰訊（００７００）為例，市場主流都是１００兌１的認購證，其實亦有換股比率較高，
５００兌１的選擇。事實上，這類產品除了可於假期前部署之外，其波幅風險及時間值損耗較低
的特性亦吸引投資者作中長線部署，亦見資金慢慢累積這類產品。如計劃部署中長期、低面值證
，貼價證可留意騰訊購２３５４４，輕微價外證可留意騰訊購１７２４４，兩者都是相近條款產
品槓桿較高的選擇。
　
＊騰訊購１７２４４，行使價５００﹒５５元，２０２２年１０月２４日到期，實際槓桿４﹒８

＊騰訊購２３５４４，行使價４５０元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿３﹒８倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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