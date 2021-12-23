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23/12/2021 09:01

【聚焦人幣】官媒稱人民幣資產繼續「吃香」，尤其人幣債券被看好

　　《經濟通通訊社２３日專訊》官媒《上海證券報》報道，截至今年６月末，境外主體持有境
內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計突破１０萬億元人民幣，同比增長
４２﹒８％。展望明年全球市場，對於人民幣資產的前景，外資機構依然紛紛投下「贊成票」，
尤其人民幣債券更是被看好，預計２０２２年將有４５００億元人民幣流入人民幣債券市場。
（ｊｔ）

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