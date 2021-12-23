【華為動向】華為註冊資本增至４０４億元人民幣

《經濟通通訊社２３日專訊》１２月２３日，華為技術有限公司發生工商變更，註冊資本從
約４０３﹒４１億元（人民幣．下同）增至４０４﹒４１億元，增加１億元。華為技術有限公司
成立於１９８７年９月，法定代表人趙明路。經營範圍含程控交換機、傳輸設備、數據通信設備
、進出口業務等。（ｊｔ）
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