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即市新聞

23/12/2021 09:31

【大國博弈】中鋁、五礦及贛州市政府等獲准進行稀土資產戰略重組

　　《經濟通通訊社２３日專訊》「稀土國家隊」似確立成軍。五礦稀土（深：０００８３１）
公告，公司於２０２１年１２月２２日接到中國五礦集團通知，經國務院國資委研究並報國務院
批准，同意中國鋁業集團、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的戰略性重組，新設
由國務院國資委控股的新公司。
　　中鋁集團持有的中國稀有稀土股份有限公司（００７６９）的股權，中國五礦所屬企業持有
的五礦稀土股份有限公司、五礦稀土集團有限公司的股權，以及贛州稀土集團有限公司及所屬企
業持有的中國南方稀土集團有限公司、江西贛州稀有金屬交易所有限責任公司、贛州中藍稀土新
材料科技有限公司的股權整體劃入該新公司。
　　公告並未公布新公司的名稱，此前外界盛傳將取名為「中國稀土集團」。本次重組後，五礦
稀土的控股股東仍為五礦稀土集團有限公司，實際控制人將由中國五礦變更為新公司。
　　中國是稀土生產與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量目前落在４４００萬噸，在全球佔
比約為３７％。有分析認為，中國稀土國家隊的成立可加強對稀土資源進出口的控制，強化話語
權與競爭力，並在科技投入、核心技術上得到根本性提升。據悉，內蒙古自治區正在打造世界最
大的稀土交易中心，推動稀交所（包頭稀土產品交易所）升級為國家級交易所，打造稀土產業定
價中心、信息中心和服務中心。（ｗｌ）

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