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23/12/2021 09:45

【大國博弈】法院尚未對申訴做最終認定，中電信擬續在美提供服務

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在被美國監管機構以國家安全為由撤銷其在當地電信運營授權
後，中國電信（００７２８）美國子公司周三（２２日）表示，計劃２０２２年１月３日的最後
期限後，繼續在美國提供一些服務。據《路透》報道，在給美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）的一
封信中，該公司表示，中國電信美洲公司（ＣＴＡ）打算繼續提供的服務不屬於ＦＣＣ要求其停
止提供的普通運營商業務。ＣＴＡ認為這些服務屬於私人運營商。報道稱，ＣＴＡ將以「
ＣＴＥｘｃｅｌ」品牌為消費者提供移動服務。
　　美國聯邦通訊委員會１０月投票撤銷了中國電信在美國的電信運營授權，因認為ＣＴＡ受到
中國政府的利用、影響和控制。本月早些時候，聯邦上訴法院駁回了ＣＴＡ要求叫停禁令的緊急
申訴；與此同時，ＦＣＣ拒絕了會面請求。不過，中國電信美洲公司的一名律師在周一（２０日
）致ＦＣＣ主席羅森沃塞爾（Ｊｅｓｓｉｃａ　Ｒｏｓｅｎｗｏｒｃｅｌ）的一封信中說，在法
院尚未做出最終的事實認定和決定的情況下，ＣＴＡ打算在私人運營商的基礎上繼續提供一些服
務，以履行合同義務及避免對客戶的運營造成不必要的干擾。（ｗｌ）

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