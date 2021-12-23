【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１１月人幣支付排名維持第五，佔比上升

《經濟通通訊社２３日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數據顯示，２０２１年
１１月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例
來看，人民幣全球支付佔比由１０月的１﹒８５％升至１１月的２﹒１４％；從金額來看，
２０２１年１１月，人民幣支付金額較１０月增加１８﹒８９％，同期全球所有貨幣支付金額總
體增加２﹒８７％。（ｗｌ）
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