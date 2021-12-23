【債務風險】法國雷諾證實與華晨的中國合營耗盡現金決定啟動重組

《經濟通通訊社２３日專訊》法國雷諾汽車（Ｒｅｎａｕｌｔ）周三（２２日）證實，其與

中國汽車製造商華晨汽車（０１１１４）的合資企業華晨雷諾金杯已耗盡現金，無力履行其目前

的財務義務，董事會已決定啟動重組程序。華晨集團去年債務爆煲，並於當年１１月起進行破產

重整，惟逾一年過去，重整方案未見落實。雖然雷諾中國新聞發言人曾表示，華晨汽車集團與華

晨雷諾金杯是獨立的法人實體，但該企業近期被曝已暫停員工工資發放，並為員工辦理自願離職

。

翻查資料，雙方的合作可以追溯到２０１７年，當時雷諾和華晨中國汽車控股有限公司在遼

寧省會沈陽成立合資公司，特別是著手推動電動商用車的發展。華晨雷諾金杯前身是沈陽華晨金

杯汽車，２０１７年法國雷諾集團收購華晨金杯汽車４９％的股權，與華晨中國汽車能控股共組

華晨雷諾，華晨持股５１％。

事實證明，中國市場對一些外國汽車生產商來說是困難的。雷諾去年放棄了在內地的主要乘

用車業務，因為其與東風汽車（００４８９）的合資企業銷售不佳。但雷諾正在與吉利控股集團

進行新嘗試，８月宣布雙方建立創新型合作夥伴關係。最新消息稱，雷諾與吉利（００１７５）

組合營在南韓生產吉利混合動力汽車，並考慮向美國免稅出口汽車。（ｗｌ）

