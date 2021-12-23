【重拳監管】網信辦：全國範圍內開展打擊流量造假等清朗行動

《經濟通通訊社２３日專訊》中央網信辦２２日召開全國網信系統視頻會議指出，當前，流

量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益，擾亂網絡輿論環境，

破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。對此，中央網信辦決定在全國範圍內

開展為期２個月的「清朗．打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動。（ｗｌ）

