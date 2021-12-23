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即市新聞

23/12/2021 17:27

【重拳監管】阿里雲：早期未意識到漏洞情況嚴重性，將強化管理

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家工信部網絡安全管理局昨日（２２日）披露，阿里雲公司
近日發現阿帕奇（Ａｐａｃｈｅ）Ｌｏｇ４ｊ２組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部
門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，決定現暫停阿里雲公司作為工信部網
絡安全威脅信息共享平台合作單位６個月。阿里雲今天發布最新說明稱，因在早期未意識到該漏
洞的嚴重性，未及時共享漏洞信息。公司未來將強化漏洞管理、提升合規意識，積極協同各方做
好網絡安全風險防範工作。
　　阿里雲解釋，Ｌｏｇ４ｊ２是開源社區阿帕奇（Ａｐａｃｈｅ）旗下的開源日志組件，被全
世界企業和組織廣泛應用於各種業務系統開發。近日，阿里雲一名研發工程師發現Ｌｏｇ４ｊ２
組件的一個安全ｂｕｇ，遂按業界慣例以郵件方式向軟件開發方Ａｐａｃｈｅ開源社區報告這一
問題請求幫助。Ａｐａｃｈｅ開源社區確認這是一個安全漏洞，並向全球發布修復補丁。隨後，
該漏洞被外界證實為一個全球性的重大漏洞。
　　研究機構Ｃａｎａｌｙｓ上周發表２０２１年第三季度中國雲服務市場報告。報告顯示，中
國雲基礎設施市場按年增長４３％，達７２億美元（約５５８﹒７億港元）。其中，阿里雲市場
份額繼續領先，佔比３８﹒３％　列第一位。
　　國家愈發重視數據安全之際，阿里雲卻來「添煩添亂」。相關消息昨天公布後，阿里巴巴
（０９９８８）股價升幅盤中顯著收窄；今日則再跌１﹒４％，收報１１３﹒３港元。（ｗｌ）

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