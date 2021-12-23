【重拳監管】阿里雲：早期未意識到漏洞情況嚴重性，將強化管理

《經濟通通訊社２３日專訊》國家工信部網絡安全管理局昨日（２２日）披露，阿里雲公司

近日發現阿帕奇（Ａｐａｃｈｅ）Ｌｏｇ４ｊ２組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部

門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，決定現暫停阿里雲公司作為工信部網

絡安全威脅信息共享平台合作單位６個月。阿里雲今天發布最新說明稱，因在早期未意識到該漏

洞的嚴重性，未及時共享漏洞信息。公司未來將強化漏洞管理、提升合規意識，積極協同各方做

好網絡安全風險防範工作。

阿里雲解釋，Ｌｏｇ４ｊ２是開源社區阿帕奇（Ａｐａｃｈｅ）旗下的開源日志組件，被全

世界企業和組織廣泛應用於各種業務系統開發。近日，阿里雲一名研發工程師發現Ｌｏｇ４ｊ２

組件的一個安全ｂｕｇ，遂按業界慣例以郵件方式向軟件開發方Ａｐａｃｈｅ開源社區報告這一

問題請求幫助。Ａｐａｃｈｅ開源社區確認這是一個安全漏洞，並向全球發布修復補丁。隨後，

該漏洞被外界證實為一個全球性的重大漏洞。

研究機構Ｃａｎａｌｙｓ上周發表２０２１年第三季度中國雲服務市場報告。報告顯示，中

國雲基礎設施市場按年增長４３％，達７２億美元（約５５８﹒７億港元）。其中，阿里雲市場

份額繼續領先，佔比３８﹒３％ 列第一位。

國家愈發重視數據安全之際，阿里雲卻來「添煩添亂」。相關消息昨天公布後，阿里巴巴

（０９９８８）股價升幅盤中顯著收窄；今日則再跌１﹒４％，收報１１３﹒３港元。（ｗｌ）

