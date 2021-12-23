【重拳監管】浙江省消保委約談五大電商平台，近三成主播存不合規

《經濟通通訊社２３日專訊》浙江省消保委發布「雙１１」期間對淘寶、拼多多、京東

（０９６１８）、快手（０１０２４）、抖音五個平台的直播消費體察情況。近三成主播存在不

合規現象，近四成直播商品不符合國家標準。浙江省消保委２３日約談五大平台及相關主播，就

發現問題逐一通報。

據了解，本次消費體察選擇了淘寶７位主播、拼多多４位主播、京東２位主播、快手２位主

播，抖音２位主播，共１７位，其中包括網絡人氣排名前十位的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、

烈兒寶貝、Ｔｉｍｏｒ小小瘋等知名主播。體察中發現，有５位主播存在誇大宣傳，用絕對性廣

告語、與其他直播間進行價格對比等問題。

此外，本次消費體察購買商品共８０個批次，包括服裝、鞋類、食品生鮮、玩具、電子商品

等。購買後委托第三方權威機構就商品質量、標識標簽、理化指標等按國家標准進行檢測。檢測

後發現，８０個批次樣品中，２９個批次樣品不符合國家標準，不符合率為３６﹒２５％。其中

，浙江省消保委在淘寶平台的李佳琦、抖音平台的唄唄兔直播間內，分別發現１批次和２批次商

品標簽不規範問題。（ｗｌ）

