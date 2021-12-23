【ＦＯＣＵＳ】稀土國家隊橫空出世，劍指碳中和時代

【ＦＯＣＵＳ】「中東有石油，中國有稀土」。鄧小平的論斷迴響２９年後，國資委牽頭三
大
稀土巨頭戰略重組的「中國稀土集團」周四（２３日）橫空出世，戰略意義不言而喻。
＊擁國內七成中重稀土開採量＊
２０１９年中美貿易戰爆發初時，官媒《環球時報》稱稀土為「北京的王牌」；今年３月，
工信
部明言，中國稀土沒賣出「稀」的價格；臨近２０２１年年尾，傳言已久的稀土國家隊終於揭開
面紗
－－三大稀土巨頭中鋁集團、五礦集團、贛州稀土集團領銜組建「中國稀土集團」，分別持股
２０﹒３３％，大股東國務院國資委持股３１﹒２１％，另兩家鋼研科技集團、有研科技集團分
別持股３﹒９％。
何解整合三巨頭、而另一大巨頭北方稀土集團則按兵不動？答案就在前者主打中重稀土，後
者主打輕稀土，未來勢形成一南一北、相輔相成發展格局。據機構測算，「中國稀土集團」坐擁
國內七成的中重稀土開採量。
那麼，稀土國家隊主打中重稀土有何玄機？須知，所謂「稀土」其實是１７種稀有金屬的通
稱
。相比鑭（Ｌａ）、鈰（Ｃｅ）、鐠（Ｐｒ）、釹（Ｎｄ）、鉅（Ｐｍ）等原子序較小的輕稀土
，釤（Ｓｍ）、鋱
（Ｔｂ）、鏑（Ｄｙ）、鈥（Ｈｏ）、鉺（Ｅｒ）、銩（Ｔｍ）等原子序較大的中重稀土更矜貴
，且可替代
性更小，例如鏑用於製作晶片的光刻機，鋱、鉺等用於動力電池等。
＊鞏固新能源等供應鏈掌控力＊
據美國地質調查局（ＵＳＧＳ）數據，去年全球稀土探明儲量約１﹒２億噸，其中中國佔
４４００萬噸
或３７％；儘管儲量遠算不上壟斷，但美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）報告就指，中
國供應
了全球８５％的稀土。
中國可謂穩握全球稀土供應命脈，背後是被西方稱為「Ｔｈｒｅｅ Ｍｓ。」的巨大優勢，
即採礦與
礦物工程（Ｍｉｎｅｒａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）、冶金工程（
Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）、材料科學與工程
（Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ）。
以電動車的永磁同步電機至少需要逾１公斤的稀土，１兆瓦的風能發電機至少需要１７０公
斤的
稀土看，北京就稀土正式祭出更激進立場，以此鞏固「石油時代」轉型至「碳中和時代」的供應
鏈掌控力，戰略意義不言而喻。
而坐擁１５０萬噸稀土儲量的美國，總統拜登２月簽署總統令，要求調整包括稀土在內的供
應鏈
，但美國境內目前僅有一間規模化的稀土生產基地－－位於加州的ＭＰ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，
去年產量３﹒８５
萬噸，相比中國１４萬噸，未來定價權或勝負已分。
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