【ＦＯＣＵＳ】稀土國家隊橫空出世，劍指碳中和時代

【ＦＯＣＵＳ】「中東有石油，中國有稀土」。鄧小平的論斷迴響２９年後，國資委牽頭三

大

稀土巨頭戰略重組的「中國稀土集團」周四（２３日）橫空出世，戰略意義不言而喻。



＊擁國內七成中重稀土開採量＊



２０１９年中美貿易戰爆發初時，官媒《環球時報》稱稀土為「北京的王牌」；今年３月，

工信

部明言，中國稀土沒賣出「稀」的價格；臨近２０２１年年尾，傳言已久的稀土國家隊終於揭開

面紗

－－三大稀土巨頭中鋁集團、五礦集團、贛州稀土集團領銜組建「中國稀土集團」，分別持股

２０﹒３３％，大股東國務院國資委持股３１﹒２１％，另兩家鋼研科技集團、有研科技集團分

別持股３﹒９％。

何解整合三巨頭、而另一大巨頭北方稀土集團則按兵不動？答案就在前者主打中重稀土，後

者主打輕稀土，未來勢形成一南一北、相輔相成發展格局。據機構測算，「中國稀土集團」坐擁

國內七成的中重稀土開採量。

那麼，稀土國家隊主打中重稀土有何玄機？須知，所謂「稀土」其實是１７種稀有金屬的通

稱

。相比鑭（Ｌａ）、鈰（Ｃｅ）、鐠（Ｐｒ）、釹（Ｎｄ）、鉅（Ｐｍ）等原子序較小的輕稀土

，釤（Ｓｍ）、鋱

（Ｔｂ）、鏑（Ｄｙ）、鈥（Ｈｏ）、鉺（Ｅｒ）、銩（Ｔｍ）等原子序較大的中重稀土更矜貴

，且可替代

性更小，例如鏑用於製作晶片的光刻機，鋱、鉺等用於動力電池等。



＊鞏固新能源等供應鏈掌控力＊



據美國地質調查局（ＵＳＧＳ）數據，去年全球稀土探明儲量約１﹒２億噸，其中中國佔

４４００萬噸

或３７％；儘管儲量遠算不上壟斷，但美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）報告就指，中

國供應

了全球８５％的稀土。

中國可謂穩握全球稀土供應命脈，背後是被西方稱為「Ｔｈｒｅｅ Ｍｓ。」的巨大優勢，

即採礦與

礦物工程（Ｍｉｎｅｒａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）、冶金工程（

Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）、材料科學與工程

（Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ）。

以電動車的永磁同步電機至少需要逾１公斤的稀土，１兆瓦的風能發電機至少需要１７０公

斤的

稀土看，北京就稀土正式祭出更激進立場，以此鞏固「石油時代」轉型至「碳中和時代」的供應

鏈掌控力，戰略意義不言而喻。

而坐擁１５０萬噸稀土儲量的美國，總統拜登２月簽署總統令，要求調整包括稀土在內的供

應鏈

，但美國境內目前僅有一間規模化的稀土生產基地－－位於加州的ＭＰ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，

去年產量３﹒８５

萬噸，相比中國１４萬噸，未來定價權或勝負已分。

