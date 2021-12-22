《法證攻防－林恩》恒指表現反覆，大市進退失據

《法證攻防》踏入２０２１年最後階段，恒生指數表現依然疲弱，周初失守２３０００點創

本年新低，周二（２１日）冬至大市交投淡靜，成交金額僅１１００億元，周三（２２日）指數

早段反彈高開，但似乎資金反而側重高位再沽，恒生指數周三反覆向下，本來近３００點的裂口

升幅於收市前已蒸發得無影無蹤，收市前約１０分鐘稍作反彈，恒生指數周三收報２３，

１０２﹒３３點，升１３１點，成交金額僅９２７億元。

周三反彈中藍籌以體育用品股較受注目，安踏（０２０２０）及李寧（０２３３１）各升逾

５％，但仍未收復過去兩周的跌幅，雙雙仍處於１０天移動平均線之下。繼安踏李寧後，比亞迪

是周三表現第三好之藍籌，升３﹒５％，收報２６５元。同樣地電動車股於１２月亦大幅下挫，

可能是因為１２月是傳統換車淡季，但周三電動車股普遍反彈，理想汽車（０２０１５）升

２﹒９％至１１６﹒５元，小鵬汽車（０９８６８）表現強勁，周三反彈６﹒３％至１７１﹒３

元約１０天移動平均線水平。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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