《陸言堂－陳永陸》內房水緊情況有望紓緩，資金或年頭重新入市

《陸言堂》歐美疫情日漸惡化，重新實施封鎖的地區數量持續增加，資金亦開始脫離股市轉

入債市避險，但另一半球的亞洲地區似乎仍只得個別的爆發跡象，因此個別亞太區股市的表現得

以跑贏全球。另外，中國當局近日與民營國營房企及商業銀行開座談會，要求房企積極兼併各地

的樓盤項目，及金融機構基於此等併購積極放貸，加上早前銀行間市場交易商協會支持房企發債

補充項目資金，一系列的新政及表態顯示當局將放寬對地產行業的全盤嚴格監管，且會支持優質

企業座大擴展。在人行於年內兩度降準後，近月的地產融資放款亦顯示相關方面的貸款逐漸回升

，行業水緊情況有望紓緩，相信對於整個資本市場都十分利好，不排除資金會在年頭重新入市，

投資者無須太過擔憂。



光正教育（０６０６８）日前公布全年業績。集團按照國策指引作出業務調整，終結合約安

排的民辦學校，餘下業務旨在向學生提供優質教育服務及向若干由獨立第三方擁有的民辦學校提

供管理服務，透過外商獨資企業進行，作為學校提供的教育課程服務的重要補充。因此在受影響

實體終止綜合入帳後，截至２０２１年８月３１日止年度，全年核心淨利潤由６０４０萬元（人

民幣．下同）按年上升３１﹒０％至７９２０萬元，收入由１﹒７９億元增加２２﹒４％至

２﹒２０億元，同時亦已與其他１０所共有４２３６名學生的學校訂立管理服務協議以獲取管理

費收入，業務經營轉趨穩定。



集團自２０２１年８月３１日起不再透過合約安排控制任何受影響實體的學校，顯著減少與

過去合約安排有關的風險及不確定因素。未來，集團將探索機會以遵守適用中國法律及法規的方

式設立獨立高中及職業教育學校，同時將整合資源構建綜合型教育供應鏈平台，以及持續提升教

育產品與服務組合質量，以服務更多學生。其實按招生人數計算，集團仍是華南地區經營高端民

辦小學及中學最大的上市教育集團，截至２０２１年８月３１日止年度共約有７３９３１名學生

，其生源對象主要來自中國中產或以上階層家庭，對教育服務的潛在需求龐大。集團完全撇除雙

減政策帶來的法規風險，矢志成為一站式的教育服務供應商，促進學生全面發展，將成開拓獨立

高中及大專院校營運業務外的一條出路，投資者不妨趁低收集。《獨立股評人 陳永陸》



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