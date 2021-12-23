【回顧展望－重振經濟】疫情及通關左右大局，基數效應經濟料放緩

《經濟通通訊社記者張煒權２３日報道》新冠肺炎疫情於去年席捲全球，隨著疫苗推出，疫

情於２０２１年漸趨緩和，本港已接種第一針疫苗的人口已逾七成，加上年內財爺向全港市民大

派５０００元電子消費券，雖然仍未有全面通關的時間表，但本港經濟於年內已有復甦跡象。財

政司司長陳茂波早前預期，首三季香港經濟按年擴張７％，預計今年全年香港的經濟增長可達

６﹒４％。展望２０２２年，本港經濟復甦很大程度上取決於疫情發展及通關，不過機構預料由

於基數效應，明年本港經濟增長將放緩，估計增幅介乎２﹒３％至４﹒２％。



＊失業率連續九個月改善，下降至４﹒１％＊



政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年８－１０月的４﹒３％，下跌至９－１１月

的４﹒１％，連續九個月改善，並勝市場原來預測的４﹒２％。同期就業不足率亦由１﹒９％下

跌至１﹒８％。總就業人數增加６８００人至３６７﹒３３萬人，失業人數減少１﹒３８萬人至

１５﹒８萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，展望未來，在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情

況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復甦打穩

基礎。政府會繼續密切留意相關情況。



＊星展料明年本港經濟增長３％，失業率將降至２﹒８％＊



展望２０２２年，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，明年加上通關等正面因

素帶動，全年經濟增長達３％，失業率將進一步降至２﹒８％。他續指，受基數效應影響，今年

第三季香港經濟錄５﹒４％，增幅較首兩季有所回落，預期第四季增長將進一步降至３﹒８％，

全年經濟增長達６％。

謝家曦指，政府推出消費券刺激經濟，８月零售數據錄顯著提升，而下一輪消費券將持續為

本地消費帶來動力，估計本港今年ＣＰＩ錄１﹒５％至１﹒７％增長，而明年料回升至２％以上

，但也不會如西方國家達６％－７％的高水平。



＊渣打料本港經濟穩步復甦，通關未必即時帶來大量正面支持＊



渣打（０２８８８）香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，該行預計本港今年全年經濟增長

６﹒５％，明年經濟增長２﹒３％，主要為去年的基數較高，相信有關數值符合穩步復甦的趨勢

，並料明年上半年失業率將跌至４％以下。

劉健恆指出，有關經濟增長的預測並未有計及本港與內地通關的因素，因即使兩地通關，亦

未必會即時為本港經濟帶來大量正面的支持，當中包括本港旅遊和零售業恢復等，因此會採取審

慎的態度。



＊大新料明年通關規模不會太大，零售業較難大幅度反彈＊



大新銀行（０２３５６）高級經濟師溫嘉煒表示，預期本港今年經濟增長６﹒４％，明年增

長放緩至２﹒３％，數字是以有限度通關假設。他續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均

通脹為２％。

溫嘉煒指，明年本港經濟增長視乎通關規模，惟認為規模不會太大，又指雖然消費券為零售

業帶來一次性刺激，不過若無法有大規模通關，零售業較難有更大幅度反彈。他續指，若明年第

一季起逐步恢復通關，或可支持零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業

率２０２２年底前降至接近３％。

