【回顧展望－重振經濟】本地客獨力撐起零售業，待通關迎全面復甦

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２３日報道》全球抗疫近兩年之久，變種病毒株「Ｄｅｌｔａ」

、「Ｏｍｉｃｒｏｎ」接踵而至，多個疫苗接種率高的西方國家均現反彈。不過，慶幸本港防疫

工作嚴密，已連續近三個月沒有本地個案，加上首劑疫苗接種率現已超過七成，政府派發

５０００元電子消費券振興市道，假日常見到街上人頭湧湧。憧憬通關在即，加上本地經濟持續

好轉，分析認為２０２２年本港零售銷售總額將按年增長１５％。



＊本港零售表現重返疫前，失業率連跌９個月＊



本港零售市場今年主要依賴本地消費力，數據反映政府派發５０００元電子消費券振興市道

的確起刺激之效。據政府統計處最新公布今年１０月零售業銷貨額數字，本港零售銷售連升９個

月，臨時估計為３０７﹒２億元，較去年同期增長１２％，今年首１０個月合計的零售業總銷貨

價值的臨時估計按年上升８﹒５％。

扣除其間價格變動後，１０月零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升９﹒４％，指數

為１０７﹒５，大致回復到疫情前的水平（２０１９年１０月時指數為１０７﹒９），但與發生

社會運動前的水平比較仍有一段距離（２０１８年１０月時指數為１４６﹒６）。

就業數據方面，政府統計處最新公布，經季節性調整的失業率由今年８月至１０月的

４﹒３％再一步回落至９月至１１月的４﹒１％，為２０１９年１２至２０２０年２月以來最低

，且連跌９個月。就業不足率亦由８月至１０月的１﹒９％下跌至９月至１１月的１﹒８％。

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時指，大多數經濟行業的失業率在９月至１１月

較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌０﹒６個百分點至

６﹒３％。在這段期間，消費券計劃對消費意欲及開支起了刺激作用。



＊核心地段大劈價，零售前後輩積極進駐＊



去年受疫情衝擊，不少國際大品牌疑捱不著貴租，紛紛撤出香港市場，令不少核心區域的地

舖金租金回落。隨著本地疫情受控，雖然仍然缺乏旅客支持，但也吸引到不少國際新血或本土老

行專藉機進駐傳統旺區，中環的租賃市場尤其矚目。

美國服飾品牌ＧＡＰ去年底關閉所有在港分店，品牌此前租用中環皇后大道中陸海通大廈基

座約７０００平方呎的巨舖作旗艦店，棄租後在今年年初被「同鄉」Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｅａｇｌｅ承租，市傳月租接近１００萬，較上手低水約６成。近年大熱的加拿大運動服裝品牌

ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ疫市下急速在香港擴展版圖，年底更在中環皇后大道中開設首間地舖，２層

面積合共３６２０平方呎，屬品牌在港第二大的分店，據報月租僅６０萬元。

除了潮流服飾，本地珠寶品牌亦在旺區「重整旗鼓」，周大福（０１９２９）今年以每月

５０萬元租用中環華人行地舖，租金較舊租約１００萬元大減５０％，周大福目前已租用上址相

鄰舖位，屬社會運動及疫情後較罕見的擴充個案。而同廈另一個舖位獲手機品牌三星以每月５０

萬元租用。謝瑞麟珠寶（００４１７）在８月時以２５萬承租栢麗購物大道地下９、１０號舖及

一樓，謝瑞麟當時已租用５號至８號地舖連一樓，在２０１８年起以每月約１２０萬元續租，至

今年１０月底約滿，市場人士估計謝瑞麟會搬舖，每月可節省９５萬元租金。



＊星展：通關成明年零售業關鍵，料珠寶化妝品表現亮眼＊



星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦接受《經濟通通訊社》專訪時指，預料今年全年

本港零售銷售總額按年增長約１０％，假設明年第一季全面與內地通關，明年全年增速將加快至

１５％。他預期，藥品、化妝品以及珠寶鐘錶明年表現將最為出眾，主要憧憬內地旅客帶旺相關

類別增長。

謝家曦強調，若果政府持續只開放有限度額度予商務、探親人士免檢疫通關，未必能為本港

零售業帶來全面復甦。他解釋，旅客消費在疫情前佔本港零售銷售總額三成至四成，而當中七成

來自內地消費者，因此本港需要與全面與內地通關，零售業才見真正的復甦。

不過，他同時看好明年本地消費力將持續增長，指本港失業率回落速度快、勞動市場緊絀，

而隨著通脹升溫，明年部分行業薪金將錄相當可觀的增幅；加上今年港股表現疲弱，若股市上的

負面因素過去，投資市道於明年得以改善，相信正面的財富效應能進一步刺激本地消費氣氛。

被問到變種病毒對本地零售業的影響，他指出，環球變種病毒急速擴散，新變種病毒株的殺

傷力需待醫學界提供更多數據並作出定論，強調本港檢疫把關工作嚴密，相信對明年零售業復甦

步伐不會有太大影響。雖然未知環球經濟會否因為疫情再次反彈而放緩，但認為這不足以大幅削

弱本地消費力。

