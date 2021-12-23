【回顧展望－重振經濟】變種病毒來勢洶洶，實名制港康碼力保通關

《經濟通通訊社記者張可怡２３日報道》回顧２０２１年，新冠肺炎蔓延仍是全球最大挑戰

，但隨著疫苗研發與普及化，不少國家及地區開始放寬防疫措施，採取「與病毒共存」策略，以

進一步恢復經濟活動。惟全球疫情仍然肆虐，更出現傳染力更強的變異病毒株，在「後疫情」時

代，如何阻止病毒傳播同時恢復經濟活動成為香港政府的一大課題。



＊全城「谷針」恢復經濟活動＊



第四波疫情於５月底結束後，本港只出現零星確診個案，為預防本地疫情出現第五波大規模

爆發，並進一步恢復經濟活動，港府於５月推出「全城起動，快打疫苗」運動，社會各界亦推出

多項獎賞措施，鼓勵更多市民接種疫苗。為響應「谷針」計劃，信和集團旗下黃廷方慈善基金及

華人置業（００１２７）共同捐出價值１０８０萬元的觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎

，睿智金融亦捐出價值１５０萬港幣的上海實業環境（００８０７）股票，成為全城熱話。

港府「谷針」後，本港疫苗接種率有所提升，局方亦進一步放寬社交距離措施，包括食肆每

枱人數、營業時間，放寬泳池入場人數等，同時讓部分學生回校接受面授課堂，商業活動和市面

人流增加。



＊星港旅遊氣泡結束，推「來港易」＊



本港疫情開始受控，惟港府於８月宣布不再和新加坡進一步探討雙邊「航空旅遊氣泡」。由

於兩地抗疫策略存差異，新加坡採取「與病毒共存」策略，而香港致力「清零」，令商討多時的

「旅遊氣泡」結束。

惟港府仍致力推動與澳門及內地的人員往來，９月恢復今年８月初因內地疫情暫停，廣東省

以外的「回港易」計劃，並推出「來港易」計劃，容許港人及非港人免檢疫入境。回港易計劃適

用於內地和澳門的非香港居民，每日有２０００個名額，深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸各

１０００個。



＊變種病毒再來，長者醫護優先打第三針＊



自政府推出「谷針新招」後，本港疫苗接種率至今超過７成，本地個案清零已超過６０日，

疫情有所緩和之際，國際間卻迎來傳播力驚人的Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒株。

有專家認為接種第三針疫苗對預防Ｏｍｉｃｒｏｎ有一定作用，港府上月宣布第三針疫苗接

種安排，讓長者、醫護等特定群組優先接種第三劑疫苗。據了解，已接種兩針科興疫苗的市民，

第三針「溝針」接種復必泰，會有更高抗體，但亦可選擇接種科興疫苗。現時已接種第三針人口

超過３２萬，佔疫苗接種總劑次的３﹒３％。



＊開發「港康碼」爭取早日通關＊



為爭取早日與內地通關，港府開發「港康碼」，並配合安心出行３﹒０版本使用。「港康碼

」用戶註冊須實名，及提供住址證明，同時連接安心出行上傳紀錄，判定感染風險顏色，申請人

是否高風險群組，出行記錄過去２１日是否定為高風險地點。港康碼將以此判斷三種風險顏色，

分為紅色、黃色和綠色。

「紅碼」代表申請人是確診者、疑似確診者、密切接觸者、其家居接觸者，出院未滿１４日

的確診者、正接受強制檢疫人士、或者自行申報過去１４日有症狀的人士。「黃碼」代表申請人

過去２１天曾到訪或者住在高風險地點、抵港後未足２１日，或者抵港後未滿２１天的豁免檢疫

人士，但不包括經「來港易」、「回港易」入境人士。「綠碼」只是當天有效，可申請轉碼到「

粵康碼」或「澳康碼」，有關功能暫時未開通。根據政府數據，目前已有超過３８萬市民申請註

冊香港健康碼帳戶。



＊強制進入食肆處所掃安心出行＊



為配合「港康碼」系統，港府早前宣布由１２月９日起，進出食肆、街市及戲院等場所都必

須使用「安心出行」，除了６５歲或以上長者、１５歲或以下及殘疾人士等３類指定人士，可用

「填紙」方式替代，大部分市民必須使用「安心出行」。餐飲業務處所Ａ類運作模式不再適用，

Ｂ類食肆堂食則可延長一小時至晚上１０時５９分。

有關措施被指會為長者及視障人士帶來不便，政府表示除了會向處所提供凸字膠套，協助視

障人士使用安心出行，亦正與不同團體協商，向沒有智能手機的基層和長者送出手機。至於有專

家倡議推行「疫苗護照」或「疫苗通行證」，政府目前未有定案，惟創科局相信「安心出行」在

科技上可以配合，並指目前已很方便地可在「安心出行」上展示疫苗接種紀錄，至於是否需要用

疫苗紀錄作為進入處所的憑據，則要視乎專家意見和疫情發展。

