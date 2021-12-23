【回顧展望】回顧前瞻本港樓市前景及息口走向，萬勿錯過！

《經濟通通訊社２３日專訊》去年世界各地央行推出寬鬆貨幣政策，以挽救受疫情重創的經

濟，但引來的後果是通脹不斷升溫，大宗商品價格不斷上升，各地央行均考慮以加息等措施來應

對上述情況，美聯儲更暗示明年加息次數達３次，今年香港樓價接連上升，多區樓價均錄一定升

幅，樓價升勢看似勢不可擋，惟面對美國加息及供應增加下，２０２２年本港樓市前景及息口走

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