【立會選舉】陳冬：選舉體現民意彰顯，李家超：外部勢力用心不良

《經濟通通訊社２３日專訊》中聯辦副主任陳冬在「香港的民主道路」座談會上表示，立法

會選舉取得成功，是港人當家作主的民主權利得到體現，以及「愛國者治港」原則得到落實，亦

證明完善選舉制度是符合「一國兩制」、確保香港長期繁榮穩定的好制度。

他指，反中亂港分子和背後外部敵對勢力，對香港民主發展干擾破壞從未停止，他們煽動杯

葛選舉，踐踏港人民主權利，是香港民主進程的絆腳石，但百萬市民冒著寒冷天氣在立法會選舉

中投票，是用行動給他們一記響亮耳光。



＊范徐麗泰：投票率低與立法會能否做實事無直接關係＊



出席同一場合的政務司長李家超表示，剛完成的立法會選舉，按「愛國者治港」選出了９０

位候任議員，反中亂港分子、外國代理人不能再利用制度漏洞，進入立法會搞破亂。他指，香港

市民享在廣闊的自由權利，有參選權、被選舉權及投票權，都受到《基本法》及相關法律保障，

但外部勢力對這些保障視而不見、聽而不聞，反映他們用心不良、以小人之心、庸人自擾的擔心

自身國際地位受損的霸凌行為。

前全國人大常委范徐麗泰指，今次選舉投票率低同立法會能否幹實事，沒有直接關係，上屆

立法會選舉，投票率雖然超過５成，但選出的所謂民主派議員，卻令議會無從運作，香港深受其

害。她期望新一屆立法會將以全港市民的福祉、解決全港深層次問題為己任，並配合行政及制衡

行政當局施政。（ｃｌ）（ｚｚ）

