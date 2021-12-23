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23/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒９億人幣，買騰訊沽中遠海控

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒指周三（２２日）高開２４９點，報２３２２１點。最高升
２８７點報２３２５８點，最低升８點報２２９７９點。恒指收報２３１０２點，升１３１點或
０﹒５７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３７﹒９億元人民幣，減少８﹒７％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中遠海
控（０１９１９）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交９２７﹒８２億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２３２﹒２億元，佔總成交
２５％。

　　騰訊控股升０﹒５％報４４３元，北水淨買入４﹒８億元。美團升０﹒６１％報２３０﹒４
元，北水淨買入３﹒６億元。小米集團升０﹒５４％報１８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。中
遠海控跌４﹒６７％報１４﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元。藥明生物跌０﹒７９％報８８元，
北水淨賣出０﹒３億元。中國移動無升跌報４６﹒３元，北水淨賣出０億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒８２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒６４
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　２﹒５８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒１３
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　１﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海控　（０１９１９）　　　　　－１﹒８４
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－０﹒２５
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－０﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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