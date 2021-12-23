【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒９億人幣，買騰訊沽中遠海控

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指周三（２２日）高開２４９點，報２３２２１點。最高升

２８７點報２３２５８點，最低升８點報２２９７９點。恒指收報２３１０２點，升１３１點或

０﹒５７％。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒９億元人民幣，減少８﹒７％。騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是中遠海

控（０１９１９）、藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）。

主板成交９２７﹒８２億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２３２﹒２億元，佔總成交

２５％。



騰訊控股升０﹒５％報４４３元，北水淨買入４﹒８億元。美團升０﹒６１％報２３０﹒４

元，北水淨買入３﹒６億元。小米集團升０﹒５４％報１８﹒５元，北水淨買入２﹒６億元。中

遠海控跌４﹒６７％報１４﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元。藥明生物跌０﹒７９％報８８元，

北水淨賣出０﹒３億元。中國移動無升跌報４６﹒３元，北水淨賣出０億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒８２

美團 （０３６９０） ３﹒６４

小米集團 （０１８１０） ２﹒５８

快手 （０１０２４） ２﹒１３

建設銀行 （００９３９） １﹒９８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中遠海控 （０１９１９） －１﹒８４

藥明生物 （０２２６９） －０﹒２５

中國移動 （００９４１） －０﹒０２

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