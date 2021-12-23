《日入而息》騰訊派京東股份作特息變相減持，中移動回Ａ獲熱捧

《今天重點》
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騰訊派京東股份作特別息變相大手減持，京東急插騰訊造好；分析：騰訊實物派息是回應中國反
壟斷行動，不利京東股價
中移動Ａ股網上發行中簽率０﹒１２％，申購８０６倍
金管局表示明年１月三間發鈔行提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換
金管局指首三季零售銀行稅前經營溢利按年減少１２﹒９％
澳門修改博彩法制度諮詢報告：普遍認為批給數量應為６個
專家籲１８歲以上人士打第三針，兩針相隔３至６個月
本港新增２宗輸入確診，全部帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒
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《即日市況》
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恒指高收９１點報２３１９３，科指跌４６點報５６３８
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《深滬股市》
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白酒股午後拉漲，滬綜指破悶局收升０﹒５７％
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《美元匯價》
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英國確診人數續增，料限制鎊匯反彈
歐元最新報１﹒１３２４╱２８，日圓最新報１１４﹒２７╱２８
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《公司業績》
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國際家居零售（０１３７３）中期純利按年跌４３﹒８％，連特別息派１４﹒７仙
ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）首九個月純利按年增５﹒６％
海鑫集團（０１８５０）半年純利跌６２﹒５％至５５８萬元，不派息
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《公司資訊》
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佳民集團（０８５１９）明年擬增加８至１０間店，個別食品有加價空間
有線寬頻（０１０９７）委任雷紹麟為策略及業務轉型總監，關慧玲為新聞資訊總監
騰訊（００７００）派京東股份作特別息變相大手減持，京東急插騰訊造好
龍皇集團（０８４９３）證實主席曾被捕現獲保釋，部分銀行帳戶遭凍結
匯豐明年１月提供新鈔兌換服務，推出電子利是
中銀香港（０２３８８）提供Ｐｈｏｎｅ利是及新鈔兌換服務
豐城控股（０８２１６）聯交所已原則上批准轉板上市
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《國企紅籌》
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小米（１８１０）因「雙１１」宣傳出錯違反廣告法被罰２萬元人民幣
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《中國要聞》
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中國或對ＮＦＴ開綠燈，新華社推出首套新聞數字藏品
湖北金融機構向煤電保供重點企業放貸５５億元人民幣
上海市長龔正調研拼多多、上海醫藥集團
工信部表示啟動公共車輛電動化試點，開展新能源車下鄉
上海科創集團和浦東科創集團將聯合重組
人行表示５１家機構支付牌照到期，４０家獲續牌
龔正稱確保明年上海各項工作實現開門紅
吉林支持銀行為結婚夫妻提供最高２０萬婚育消費貸
杭州集中供地３５幅競爭激烈，華潤龍湖綠城齊參與
李克強稱做好跨周期調節措施，推動外貿穩定發展
冬奧組委表示冬奧閉環內涉奧人員需每日進行核酸檢測
生態環境部表示冬奧期間大面積關停北方地區企業不屬實
中國農業發展銀行巡視辦原主任賈楞被查，已辭職４年
商務部表示進一步促進農村消費，確保兩節市場供應
網信辦指全國範圍內開展打擊流量造假等清朗行動
乘聯會料內地上月乘用車零售２０５萬輛同比降１０％
浙江省消保委約談五大電商平台，近三成主播存不合規
阿里雲表示早期未意識到漏洞情況嚴重性，將強化管理
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７％，報１７９４６點
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《其他消息》
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電影製作融資計劃放寬措施申請期再延長六個月
立法會秘書處舉辦開放日，候任議員參觀立法會大樓
林鄭月娥述職反映市民對通關期盼，惟暫未有確實答覆；稱上京唯一目的是述職，未想自己未來
強積金今年人均蝕５４００元，因港股跑輸美股
金管局表示明年１月三間發鈔行提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換
深股通額度用１０億，外資流入２５億止連續四日流出；滬股通額度全日用近４２億，陸股通明
起關閉２８日恢復
日本央行扶助綠色產業，推首批２﹒０５萬億日圓貸款
ＹＡＳ微保險推「微保險ＨＹＫＥ」行山保險
金管局指首三季零售銀行稅前經營溢利按年減少１２﹒９％
平安夜蘭桂坊下午二時起封路，港鐵不提供通宵列車服務
候任議員陳家珮陳穎欣指移走國殤之柱符合市民期望
陳冬表示選舉體現民意彰顯，李家超指外部勢力用心不良
證監會與中證監舉行高層執法合作會議和聯合培訓
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《新冠肺炎》
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全國昨新增確診１００宗，本土７１例陝西佔６３宗
孫春蘭赴西安指導抗疫工作稱防止發生疫情外溢
拜登強制大企業員工接種惹官非，美國高院下月聆訊
本港新增２宗輸入確診，全部帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒
ＦＤＡ快速審批輝瑞新冠口服藥惹爭議
專家建議１２至１７歲青少年可接種第二劑疫苗
港大中大研究指第三劑打復必泰足抗Ｏｍｉｃｒｏｎ
全球疫情簡訊表示英國單日增十萬例，澳洲重推口罩令
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《大國博弈》
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中鋁、五礦及贛州市政府等獲准進行稀土資產戰略重組
德商會稱跨國企業或須撤資，立陶宛外長請求歐盟應對
歐盟將從周四起對中國鋁箔加徵反補貼關稅
法院尚未對申訴做最終認定，中電信擬續在美提供服務
英特爾拒用新疆貨，中國政府苦無抵制良方
英特爾稱拒用新疆貨為遵守美國法律，非表達政治立場
英特爾稱涉疆表述非政治立場，中方：冀企業明辨是非
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