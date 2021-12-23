  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2021 19:38

《日入而息》騰訊派京東股份作特息變相減持，中移動回Ａ獲熱捧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊派京東股份作特別息變相大手減持，京東急插騰訊造好；分析：騰訊實物派息是回應中國反
壟斷行動，不利京東股價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動Ａ股網上發行中簽率０﹒１２％，申購８０６倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示明年１月三間發鈔行提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換　　　　　　　　　　　　　
金管局指首三季零售銀行稅前經營溢利按年減少１２﹒９％　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門修改博彩法制度諮詢報告：普遍認為批給數量應為６個　　　　　　　　　　　　　　　　
專家籲１８歲以上人士打第三針，兩針相隔３至６個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２宗輸入確診，全部帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收９１點報２３１９３，科指跌４６點報５６３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白酒股午後拉漲，滬綜指破悶局收升０﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英國確診人數續增，料限制鎊匯反彈　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３２４╱２８，日圓最新報１１４﹒２７╱２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國際家居零售（０１３７３）中期純利按年跌４３﹒８％，連特別息派１４﹒７仙　　　　　　
ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）首九個月純利按年增５﹒６％　　　　　　　　　　　　　　
海鑫集團（０１８５０）半年純利跌６２﹒５％至５５８萬元，不派息　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
佳民集團（０８５１９）明年擬增加８至１０間店，個別食品有加價空間　　　　　　　　　　
有線寬頻（０１０９７）委任雷紹麟為策略及業務轉型總監，關慧玲為新聞資訊總監　　　　　
騰訊（００７００）派京東股份作特別息變相大手減持，京東急插騰訊造好　　　　　　　　　
龍皇集團（０８４９３）證實主席曾被捕現獲保釋，部分銀行帳戶遭凍結　　　　　　　　　　
匯豐明年１月提供新鈔兌換服務，推出電子利是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）提供Ｐｈｏｎｅ利是及新鈔兌換服務　　　　　　　　　　　　　　　
豐城控股（０８２１６）聯交所已原則上批准轉板上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
小米（１８１０）因「雙１１」宣傳出錯違反廣告法被罰２萬元人民幣　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國或對ＮＦＴ開綠燈，新華社推出首套新聞數字藏品　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖北金融機構向煤電保供重點企業放貸５５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海市長龔正調研拼多多、上海醫藥集團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示啟動公共車輛電動化試點，開展新能源車下鄉　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海科創集團和浦東科創集團將聯合重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示５１家機構支付牌照到期，４０家獲續牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龔正稱確保明年上海各項工作實現開門紅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉林支持銀行為結婚夫妻提供最高２０萬婚育消費貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州集中供地３５幅競爭激烈，華潤龍湖綠城齊參與　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱做好跨周期調節措施，推動外貿穩定發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
冬奧組委表示冬奧閉環內涉奧人員需每日進行核酸檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生態環境部表示冬奧期間大面積關停北方地區企業不屬實　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國農業發展銀行巡視辦原主任賈楞被查，已辭職４年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示進一步促進農村消費，確保兩節市場供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦指全國範圍內開展打擊流量造假等清朗行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乘聯會料內地上月乘用車零售２０５萬輛同比降１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江省消保委約談五大電商平台，近三成主播存不合規　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里雲表示早期未意識到漏洞情況嚴重性，將強化管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒７％，報１７９４６點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
電影製作融資計劃放寬措施申請期再延長六個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會秘書處舉辦開放日，候任議員參觀立法會大樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭月娥述職反映市民對通關期盼，惟暫未有確實答覆；稱上京唯一目的是述職，未想自己未來
強積金今年人均蝕５４００元，因港股跑輸美股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示明年１月三間發鈔行提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換　　　　　　　　　　　　　
深股通額度用１０億，外資流入２５億止連續四日流出；滬股通額度全日用近４２億，陸股通明
起關閉２８日恢復　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行扶助綠色產業，推首批２﹒０５萬億日圓貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＹＡＳ微保險推「微保險ＨＹＫＥ」行山保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局指首三季零售銀行稅前經營溢利按年減少１２﹒９％　　　　　　　　　　　　　　　　
平安夜蘭桂坊下午二時起封路，港鐵不提供通宵列車服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
候任議員陳家珮陳穎欣指移走國殤之柱符合市民期望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳冬表示選舉體現民意彰顯，李家超指外部勢力用心不良　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會與中證監舉行高層執法合作會議和聯合培訓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
全國昨新增確診１００宗，本土７１例陝西佔６３宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫春蘭赴西安指導抗疫工作稱防止發生疫情外溢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登強制大企業員工接種惹官非，美國高院下月聆訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２宗輸入確診，全部帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＦＤＡ快速審批輝瑞新冠口服藥惹爭議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
專家建議１２至１７歲青少年可接種第二劑疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大中大研究指第三劑打復必泰足抗Ｏｍｉｃｒｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球疫情簡訊表示英國單日增十萬例，澳洲重推口罩令　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中鋁、五礦及贛州市政府等獲准進行稀土資產戰略重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德商會稱跨國企業或須撤資，立陶宛外長請求歐盟應對　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟將從周四起對中國鋁箔加徵反補貼關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法院尚未對申訴做最終認定，中電信擬續在美提供服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英特爾拒用新疆貨，中國政府苦無抵制良方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英特爾稱拒用新疆貨為遵守美國法律，非表達政治立場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英特爾稱涉疆表述非政治立場，中方：冀企業明辨是非　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/12/2021
《神州經脈》稀土國家隊現真身　國務會議促外貿穩定　滬指明確升
財經熱話23/12/2021
騰訊派京東　京東跌到瘋！盤點騰訊持股名單　下一隻最高危係……
FOCUS23/12/2021
【FOCUS】稀土國家隊橫空出世　劍指碳中和時代
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】變種病毒來勢洶洶　實名制港康碼力保通關
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】本地客獨力撐起零售業　待通關迎全面復甦
香港要聞23/12/2021
【回顧展望－重振經濟】疫情及通關左右大局　基數效應經濟料放緩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金