【大行報告】大行點評騰訊分派京東股份，一文盡掌握！

《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊（００７００）公布實物分派特別中期股息，股東每持

２１股獲發１股京東集團（０９６１８）Ａ類普通股。分派完成後，騰訊在京東持股比例將由

１６﹒９％大減至２﹒３％，公司騰訊執行董事兼總裁劉熾平亦已辭任京東的董事一職。雖然今

次騰訊派息變相減持京東，但各大行對此反應普遍中性或正面，大多認為騰訊此舉是向股東釋放

價值，更能向外展示集團過往在策略性投資方面的成功；而目前在互聯網行業反壟斷和監管趨嚴

的環境下，減低對其他同業的持股做法可理，又相信兩家公司的合作關係不會出現變化。

不過，對於騰訊未來會否進一步撤資其他聯營公司，摩根士丹利及大和的看法分化，前者認

為騰訊今次派息屬特別事件，料集團短期內不再撤資；而大和則指，雖然股份分配可能動搖騰訊

和阿里巴巴（０９９８８）的市場主導地位，但由於內地監管旨在促進公平的市場競爭，故預料

撤資行動陸續有來。（ａｃ）





表列各大行對騰訊最新目標價及評級：

大行 目標價（元） 評級 分析重點

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花旗 ７０３ 買入 向股東釋放價值，展示集團過往投資的成功

大和 ６５０ 買入 監管旨在營造公平市場競爭，料撤資陸續有來

摩根士丹利 ６５０ 增持 釋放聯營公司隱藏價值，料短期內不再撤資

國泰君安 ６５０ 買入 京東淨利率較低，對騰訊盈利影響有限

富瑞 ６２８ 買入 向股東回饋價值，兩公司合作關係不變

瑞銀 ６００ 買入 派息舉動正面，緩和今年整體行業承壓的影響

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